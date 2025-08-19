'Реальный прорыв': Рютте отреагировал на слова Трампа о гарантиях безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Он также отметил усилия американского лидера по выводу переговоров с РФ из тупика.

Об этом Рютте сказал во время открытой части встречи в Белом доме в понедельник, 18 августа. Ее транслировали СМИ.

"То, что вы сказали: "Я готов участвовать в гарантиях безопасности", – это большой шаг. Это действительно прорыв, и это все меняет. Поэтому спасибо вам и за это", – отметил генсек Альянса.

Что еще сказал Рютте

Он высоко оценил работу Трампа для "выхода из тупика" с российским диктатором Путиным, с которым тот начал диалог.

"Кажется, что в феврале вы впервые разговаривали по телефону. И посмотрите, где мы находимся сегодня. И я думаю, что если мы хорошо обыграем все, мы можем положить этому конец, и мы должны это сделать", – сказал Рютте, добавив, что убийства и разрушения Россией инфраструктуры Украины должны прекратиться.

"Это ужасная война, поэтому я полон эмоций. И давайте сделаем все возможное прямо с сегодняшнего дня и сделаем все, чтобы положить этому конец как можно скорее", – подчеркнул генсек НАТО.

После этого Рютте еще раз поблагодарил Трампа за его лидерство, назвав его "решающим".

Заявления европейских лидеров

Политики говорили о путях завершения российско-украинской войны. Были предложены модели защиты и новые форматы будущих встреч.

Так, премьер Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что предпосылкой любого мира являются гарантии безопасности. Она упомянула о модели защиты вроде статьи 5 НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все хотят видеть прекращение огня, подчеркнув: следующая встреча невозможна без достижения перемирия.

А президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею перемирия и призвал обсудить завершение войны в четырехстороннем формате с участием Украины, России, США и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали условия мирного завершения войны РФ против Украины, в переговорах также участвовали ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

