Зеленский ответил, может ли Китай присоединиться к мирным переговорам

Сейчас Украина не наблюдает привлечения Китая к мирным переговорам, направленным на окончание войны, которую развязала Россия. Наоборот, Пекин увеличил объем импорта энергетических ресурсов агрессора.

Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что несмотря на наличие у КНР достаточных рычагов влияния на Кремль для прекращения этой войны, страна никак ими не воспользовалась.

Китай воздерживается от давления на Россию

"Я не вижу пока готовности Китая присоединиться к мирному треку. Мы всегда хотели, чтобы Китай – а он может, способен – давил на Россию по остановке этой войны. Китай этого не сделал, к сожалению. Китай, наоборот, увеличил объем импорта российских энергоресурсов", – объяснил глава государства.

Он проинформировал, что на сегодня Китай является крупнейшим импортером, и всем хорошо известно, куда идут эти финансы.

"Деньги от экспорта российской энергетики Россия тратит на войну. Вот такая на сегодня, к сожалению, роль Китая", – подытожил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Украина имеет четко определенные "красные линии" в возможных мирных переговорах. Это прежде всего вопрос территориальной целостности, безопасности и суверенных решений украинского народа. По его словам, такие позиции неоднократно озвучивались и остаются неизменными.

