Зеленский вернул Герегу на должность командующего Силами поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Дмитрия Герегу на должность командующего Силами поддержки ВСУ. Соответствующий указ №315/2024 глава государства подписал в четверг, 9 мая.

Документ опубликован на сайте президента. Интересно, что после увольнения Гереги с указанной должности прошло всего два месяца. Зеленский отправил его в отставку 4 марта, назначив Александра Яковца. Причины ротации тогда не сообщались.

Уже 26 апреля глава государства уволил Яковца с должности командующего Силами поддержки и назначил его главой Администрации Государственной специальной службы транспорта. Сейчас он занимается координацией деятельности и контроля процесса развития фортификационных сооружений под руководством министра обороны Украины.

Дмитрий Герега – украинский военачальник, генерал-майор. Участник российско-украинской войны с 2014 года. В зоне АТО руководил мероприятиями инженерного обеспечения действий подразделений 8-го армейского корпуса в районе проведения боевых действий. Выполнял боевые задания в рамках операции ООС на территории Донецкой и Луганской областей. С 9 августа 2021 года был назначен командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также 9 мая Зеленский назначил Александра Трепака командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины. До сих пор этот пост занимал Сергей Лупанчук, который соответственно был уволен.

– 22 апреля капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук стал начальником объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины. Он будет представителем ведомства вместо Наталии Гуменюк, которую уволили ранее.

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