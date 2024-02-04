Зеленский официально назначил Федорова главой ОГА и представил его в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового председателя Запорожской областной военной администрации. Им стал мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров.

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Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Нового начальника ОВА Зеленский представил на совещании в Запорожье в ходе рабочей поездки в этот регион.

"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской областной государственной администрации", – говорится в указе президента №48/2024 от 2 февраля этого года.

В тот же день, указом №47/2024, глава государства уволил предшественника Федорова на должности главы Запорожской ОВА, Юрия Малашко.

Нового главу Запорожской ОВА Зеленский представил 4 февраля во время рабочей поездки в Запорожскую область. С этого представления президент начал совещание в облцентре с военными и руководством правоохранительных органов региона.

При представлении Зеленский подчеркнул, что считает очень важным, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – отметил президент, обращаясь к новоназначенному главе Запорожской ОВА.

Также президент наметил спектр первоочередных задач, которые необходимо выполнить в регионе.

Среди них – строительство фортификационных сооружений. Также важна работа по возвращению довоенных показателей относительно количества рабочих мест. В этом на помощь региону, по словам Зеленского, придут центральные власти, которые будут делать государственные заказы.

От нового руководителя президент также ожидает решения неотложных для жителей региона вопросов, в частности в отношении организации учебного процесса, восстановления разрушенного или поврежденного жилья.

Иван Федоров поблагодарил за оказанное ему доверие. Новоназначенный глава ОВА назвал честью и большой ответственностью возглавить родное для него Запорожье в самый сложный период новейшей истории Украины.

"Моя основная цель – чтобы все люди, которые очень желают вернуться домой, как можно скорее могли это сделать. Но и в прифронтовом Запорожье жизнь должна продолжаться. Люди должны верить в Запорожье и наше государство Украину", – отметил он.

Уже после официального представления Федоров в своем Telegram-канале наметил ключевые задачи, которые ставит перед собой на новой должности. В частности, он обещает приступить к усилению обороноспособности Запорожской области и обеспечить полноценную поддержку военных. Среди своих приоритетов Федоров назвал всестороннюю помощь жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории и защиту прав людей, остающихся в оккупации, а также подготовку к восстановлению жизнедеятельности громад после деоккупации.

"В течение двух лет полномасштабной войны вместе с командой Мелитополя делал это в должности городского головы. Теперь беру ответственность за консолидацию совместных действий громад Запорожской области на областном уровне", – подчеркнул чиновник.

Федорова жители Мелитополя избрали городским головой в декабре 2020 года. Когда город оккупировали российские войска, он попал в плен к захватчикам, однако впоследствии Федорова удалось освободить.

Напомним, 23 января этого года Кабинет министров согласовал кандидатуру Федорова на должность главы Запорожской ОВА.

Известно, что Федоров родился в семье врачей в Запорожской области. Имеет три высших образования, по двум из которых – образовательная степень магистра: по государственному управлению и экономике предприятия. В ноябре 2019 года занял должность первого заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации, а через год возглавил горсовет Мелитополя.