Федоров стал новым главой Запорожской ОВА

Во вторник, 23 января, Кабинет министров Украины назначил Ивана Федорова главой Запорожской областной государственной администрации. В то же время Юрий Малашко уволен с соответствующей должности.

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О решении КМУ сообщил в Telegram представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. До этого Федоров был мэром временно оккупированного Мелитополя.

Иван Федоров родился в семье врачей в Запорожье. Имеет три высших образования, за двумя из которых – образовательная степень магистра по государственному управлению и экономике предприятия. В ноябре 2019 года занял должность первого заместителя председателя Запорожской облгосадминистрации, а с декабря 2020 года – Мелитопольского городского головы.

После оккупации Мелитополя в марте 2022 отказался сотрудничать с оккупантами, после чего его похитили российские военные. На следующий день около двух тысяч жителей города вышли на протест с требованием уволить Федорова. После шести дней плена Федорова обменяли на девять пленных русских солдат-срочников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне во временно оккупированном Мелитополе активно готовятся к так называемым "выборам" Владимира Путина. Чтобы продемонстрировать высокую явку избирателей, оккупанты введут правило, согласно которому проголосовать можно будет с паспортом любой страны мира.

– Также Федоров сообщил, что войска РФ продолжают терроризировать мирных жителей временно оккупированных территорий Запорожской области. Захватчики заблокировали доступ к медицинским услугам для украинцев, не получивших документов страны-агрессора.

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