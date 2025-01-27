Зеленский в Кракове встретился с маршалком Сейма Польши: о чем говорили. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Республики Польша Шимоном Главней. Визит главы государства в Краков состоялся в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, где во время Второй мировой войны погибли более миллиона человек.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе президента. Сегодня мир чтит память всех жертв Холокоста. Это преступление против людей никогда не должно повториться снова, поэтому так важно бороться со злом, которое до сих пор существует в мире.

"Мы очень благодарны Польше за приглашение. Для нас это очень особенный день. И также благодарим весь польский народ за вашу поддержку в течение этой войны", – отметил президент.

Основной темой встречи президента и маршалка стало усиление военной поддержки Украины со стороны Польши. Зеленский подчеркнул, что эта помощь является ключевой для обеспечения справедливого и продолжительного мира в Украине. Он также призвал к дальнейшему усилению санкционной политики против России, отмечая важность продолжения поддержки со стороны польского парламента.

Зеленский и Головня также обсудили стратегические вопросы, в частности, вступление Украины в Европейский Союз. Президент Украины выразил надежду на поддержку Польши в этом процессе, а также отметил важность дальнейших переговоров по открытию первых переговорных кластеров во время польского председательства в Совете ЕС.

Отдельно обсуждались совместные проекты, направленные на облегчение пересечения границы между Украиной и Польшей. Лидеры двух стран обратили внимание на необходимость создания комфортных условий для граждан двух государств во время прохождения пограничного контроля.

"Вклад Польши в поддержку нашей борьбы за свободу очень важен. Мы ценим всю помощь, которую Польша предоставила нашему народу за все дни полномасштабной войны и по сей день. Спасибо!" – подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Шимон Головня отметил, что эта встреча в очередной раз подтверждает прочность отношений между Украиной и Польшей, которые должны оставаться такими и в дальнейшем.

Напомним, в понедельник, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Он примет участие в мероприятиях к 80-летию освобождения одного из крупнейших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Как сообщал OBOZ.UA, менее двух недель назад президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Они обсудили дальнейшее взаимодействие стран, оборонную помощь и приближение справедливого мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!