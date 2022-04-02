Зеленский – о взрывах в Белгороде: на нас напали, вот что важно, это самая большая трагедия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв нефтебазы в Белгороде и на военных складах под этим российским городом накануне. Он напомнил, что именно Россия напала на нашу страну.

Об этом глава государства заявил в интервью Fox News. Когда его спросили, причастны ли ВСУ к произошедшему в РФ, президент сказал, что не намерен обсуждать ни один из своих приказов.

"Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими ВСУ", – сказал он.

В то же время глава государства отметил, что Россия первой напала на Украину, и это важно. А говорить о том, что где-то что-то взорвалось – непрофессионально, пока в нашей стране идет война.

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"На нас напали, вот что важно. Это самая большая трагедия. Они (россияне) оккупировали наши территории. Эта война продолжается уже 8 лет, поэтому, что бы ни случилось в той или иной ситуации, мне сложно комментировать", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в селе Красный Октябрь под Белгородом произошли взрывы на складах боеприпасов. 1 апреля взрыв прогремел на нефтебазе уже в самом городе.

В британской военной разведке заявили, что потеря боеприпасов и топлива существенно замедлит наступление российских войск на Харьков.

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