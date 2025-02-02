Зеленский о коммуникации с командой Трампа: какие-то контакты есть

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже контактирует с администрацией президента США Дональда Трампа. Однако на сегодняшний день речь между Киевом и Вашингтон шла об общих вещах.

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Также Зеленский подчеркнул, что сейчас Трамп сфокусирован на внутренних вопросах США. Об этом украинский президент рассказал в интервью AP.

По словам главы государства, после инаугурации Трампа украинская власть уже имела несколько контактов с новой администрацией Белого дома. В частности, уже состоялись переговоры со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, советником по нацбезопасности Майком Волцом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

При этом Зеленский подчеркнул, что сейчас Трамп больше сфокусирован на внутренних вопросах США, ведь он давал обещания своим избирателям.

"Какие-то контакты есть. Они были очень неплохие, но все равно все это было об общих вещах. Более детальные договоренности могут быть между мной и президентом Трампом. Я считаю, что это очень важно. Нам над этим надо больше работать", – сказал Зеленский.

Напомним, команда президента США Дональда Трампа работает над планом, который позволит положить конец российско-украинской войне "за месяцы, а не годы". При этом в Белом доме обещают оказывать давление "как на Украину, так и на Россию".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о российско-украинской войне. Он надеется "сделать что-то значительное" для ее завершения.

Как ранее писал OBOZ.UA, в британском издании The Times высказали мнение, что Трамп не сможет обеспечить такие условия мира, которые удовлетворили бы российского диктатора. Потому что Путин начал войну для того, чтобы "сделать Украину дружественным государством".

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