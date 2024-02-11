Зеленский назначил новых командующих в ВСУ: кто возглавил Сухопутные, Десанто-штурмовые войска и Силы теробороны

Президент Владимир Зеленский назначил новых командующих разных родов войск Вооруженных сил Украины. В частности, генерал-лейтенанта Сергея Наева в должности командующего Объединенными силами ВСУ заменил Юрий Содоль.

Также новые руководители теперь в Сухопутных, Десанто-штурмовых войск и Силах территориальной обороны. Соответствующие указы появились на сайте главы государства 11 февраля 2024 года.

Сухопутные войска

Указом Зеленского №69/2024 командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен генерал-лейтенант Павлюк Александр Алексеевич.

Объединенные силы

Указом президента №71/2024 Юрий Иванович Содоль назначен командующим Объединенных сил ВСУ, а Сергей Наев уволен с этой должности указом №70/2024.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль (53 года) родился в г. Чугуеве на Харьковщине в семье военных. Окончил среднюю школу в Мариуполе (1988 г.), Сумское высшее артиллерийское командное училище (1992 г.) и Национальную академию обороны Украины имени И. Черняховского в Киеве (2022 год, получил квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического, 2015-й – оперативно-стратегического уровней).

В 1990-х служил в артиллерийском полку на Днепропетровщине. С 2003 – в аэромобильных войсках. В 2007-2015 – командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ, с которой во время АТО побывал в самых горячих точках – Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево.

В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего ДШВ, а с марта 2018 года он был командующим морской пехотой ВМС. Юрий Содоль – Герой Украины (2022 год). Имеет медаль "За военную службу Украины" (2010 г.), ордена "За мужество" III степени (2014 г.), Богдана Хмельницкого III степени (2015 г.).

Десантно-штурмовые войска ВСУ

Указом №73/2024 Зеленский назначил Игоря Анатольевича Скибюка командующим Десантно-штурмовых войск. Соответственно, Максим Миргородский уволен с этой должности.

Полковник Игорь Скибюк (48 лет) с 1998-го служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ. Прошел путь от командира взвода до командира бригады (2022-й). Участвовал в АТО и ООС на востоке Украины. Был командующим украинскими частями в международных военных учениях "Кленовая арка-2016". С началом полномасштабного вторжения войск РФ в Украину 24 февраля 2022-го продолжил отстаивать территориальную целостность Украины и отличился в начале сентября, когда командовал подразделениями 80-й ОДШБр во время ведения поисково-ударных действий по уничтожению врага в направлении городов Балаклея Изюмского Изюмского района, Купянск и Изюм Харьковской области. Благодаря его решимости, четким и своевременным боевым приказам подразделения бригады освободили от оккупантов ряд населенных пунктов, в том числе Изюм. С 2023-го был начальником штаба и заместителем командующего ДШВ ВСУ.

В 2022-м президент Зеленский вручил полковнику Игорю Скибюку высшую государственную награду – орден "Золотая Звезда", а также ему присвоено звание Герой Украины. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III и II степеней (дважды в 2022-м).

Силы территориальной обороны

Согласно указу президента №74/2024, Плахута Игорь Викторович стал командующим Сил территориальной обороны ВСУ.

Полковник Игорь Плахута командовал Отдельной президентской бригадой (с 2005 года по май 2008-го), в 2009-м был командиром 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ.

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