Зеленский: начинаем перезагрузку энергетических предприятий, на любую схему будет справедливый ответ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале перезагрузки ключевых государственных энергетических предприятий. Он подчеркнул, что любая выявленная схема получит справедливый ответ.

По его словам, одновременно состоится полная проверка финансовой деятельности компаний и обновление управленческих структур. Об этом глава государства написал в своем Telegram-аккаунте.

"Начинаем перезагрузку ключевых государственных предприятий, работающих в области энергетики. Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями. Сегодня вместе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий", - говорится в сообщении.

В частности, в течение недели должны создать новый наблюдательный совет "Энергоатома", что позволит полностью обновить правление компании.

В "Укргидроэнерго" будет проведен срочный конкурс на нового руководителя и доформирован наблюдательный совет, а в "Нафтогазе Украины" – объявлен конкурс для нового состава наблюдательного совета, который начнет работу с января 2026 года.

Кроме того, во всех других крупных государственных энергетических компаниях состоится обновление представителей государства в наблюдательных советах.

Президент также поручил чиновникам поддерживать постоянную коммуникацию с правоохранительными и антикоррупционными органами. По его словам, любая выявленная схема будет оперативно и справедливо рассмотрена.

"Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике – это абсолютный приоритет. Слава Украине!" - резюмировал глава государства.

Что предшествовало

10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили о разоблачении схемы, которая позволяла сторонним лицам годами получать 10-15% от контрактов "Энергоатома", контролируя кадровые и финансовые решения. Контрагенты были вынуждены платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов.

Одним из фигурантов дела является бизнесмен Тимур Миндич. Также известно, что в схему были вовлечены бизнесмен Александр Цукерман, экс-министр энергетики Герман Галущенко, экс-министр национального единства Алексей Чернышов, бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.

