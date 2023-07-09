Зеленский: на передовой наши активные действия, есть за что благодарить воинов

Президент Владимир Зеленский заявил, что на передовой происходят активные действия Сил обороны Украины. Глава государства поблагодарил наших защитников, показавших хорошие результаты.

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Новое обращение к украинцам лидер страны записал вечером 9 июля в Луцке, куда президент прибыл утром в воскресенье вместе с главой Польши Анджеем Дудой. Ролик снят в замке Любарта (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "Восьмидесятки"… Молодцы, воины!" – заявил Зеленский.

На Таврическом направлении украинские Герои тоже проявили мужество. "Как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "Семьдесят девятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада… Хочу поблагодарить вас!" – сказал гарант.

Отдельно он отметил нескольких защитников, которых назвал поименно. Это воин бригады "Запорожская Сечь" майор Владимир Гончаров; матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Комар; солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации; артиллеристы "Магуры", 47-й отдельной механизированной бригады, – майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Каждому из них президент сказал спасибо.

Также украинский лидер рассказал, что сегодня с командой провел день в Луцке, где состоялся разговор с Анджеем Дудой. Президенты вместе посетили молебен, на котором присутствовали представители всех конфессий и религиозных общин, в кафедральном костеле святых апостолов Петра и Павла.

"Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу", – отметил Зеленский.

"Здесь, в Луцке, в замке Любарта, провел сегодня длительное совещание касательно ситуации в регионе: безопасность, ситуация на границе, ситуация в приграничных районах соседней Беларуси… Приоритет – укрепление каждой области, всей нашей северной границы. Были доклады военных, правоохранителей, местной власти. Проанализировали подготовку и обеспечение наших Сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни.

Был доклад о социальной ситуации в области, потребностях людей. Энергетика, водоснабжение, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области. Государство максимально поддерживает и будет поддерживать. И я благодарен всем здесь, в Луцке, всем в других городах и громадах области, где приняли переселенцев, где помогают лечить и реабилитировать наших воинов. Спасибо!" – сказал гарант.

Как писал OBOZREVATEL:

– Визит Зеленского и Дуды в областной центр Волынской области не был анонсирован заранее. Утром 9 июля стало известно, что президенты встретились в исторической части Луцка. К 80-й годовщине так называемой Волынской резни в костеле Петра и Павла отслужили молебен.

– Позже глава Украины провел координационное совещание на территории замка Любарта.

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