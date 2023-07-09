Зеленский: на передовой наши активные действия, есть за что благодарить воинов
Президент Владимир Зеленский заявил, что на передовой происходят активные действия Сил обороны Украины. Глава государства поблагодарил наших защитников, показавших хорошие результаты.
Новое обращение к украинцам лидер страны записал вечером 9 июля в Луцке, куда президент прибыл утром в воскресенье вместе с главой Польши Анджеем Дудой. Ролик снят в замке Любарта (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).
"На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам "Восьмидесятки"… Молодцы, воины!" – заявил Зеленский.
На Таврическом направлении украинские Герои тоже проявили мужество. "Как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники "Семьдесят девятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада… Хочу поблагодарить вас!" – сказал гарант.
Отдельно он отметил нескольких защитников, которых назвал поименно. Это воин бригады "Запорожская Сечь" майор Владимир Гончаров; матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Комар; солдат Алексей Лабенец, стрелок батальона охраны 15-й бригады транспортной авиации; артиллеристы "Магуры", 47-й отдельной механизированной бригады, – майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Каждому из них президент сказал спасибо.
Также украинский лидер рассказал, что сегодня с командой провел день в Луцке, где состоялся разговор с Анджеем Дудой. Президенты вместе посетили молебен, на котором присутствовали представители всех конфессий и религиозных общин, в кафедральном костеле святых апостолов Петра и Павла.
"Вместе с Анджеем почтили память всех жертв на Волыни. Ценим каждую жизнь, помним историю и вместе защищаем свободу", – отметил Зеленский.
"Здесь, в Луцке, в замке Любарта, провел сегодня длительное совещание касательно ситуации в регионе: безопасность, ситуация на границе, ситуация в приграничных районах соседней Беларуси… Приоритет – укрепление каждой области, всей нашей северной границы. Были доклады военных, правоохранителей, местной власти. Проанализировали подготовку и обеспечение наших Сил обороны и безопасности, соответствующих подразделений на Волыни.
Был доклад о социальной ситуации в области, потребностях людей. Энергетика, водоснабжение, бюджетное обеспечение – и для людей, и для социальной сферы. Состояние укрытий. Рабочие места в области. Государство максимально поддерживает и будет поддерживать. И я благодарен всем здесь, в Луцке, всем в других городах и громадах области, где приняли переселенцев, где помогают лечить и реабилитировать наших воинов. Спасибо!" – сказал гарант.
Как писал OBOZREVATEL:
– Визит Зеленского и Дуды в областной центр Волынской области не был анонсирован заранее. Утром 9 июля стало известно, что президенты встретились в исторической части Луцка. К 80-й годовщине так называемой Волынской резни в костеле Петра и Павла отслужили молебен.
– Позже глава Украины провел координационное совещание на территории замка Любарта.
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