Зеленский: Запад инициировал Минские соглашения как уступку Путину, их невозможно было выполнить

Минские соглашения с самого начала были инициированы Западом как уступка России. Их невозможно было выполнить без потери Украиной территорий, но на это и был расчет — удовлетворить аппетиты Москвы за счет нашего государства.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью SPIEGEL. По его словам, Запад видел самый простой способ закончить войну в том, чтобы отдать России часть территории Украины.

"Граждане и их лидеры видят потенциальную угрозу стабильности своих стран, в частности, их политической власти. Поэтому они хотят остановить войну. И лучший способ сделать это – за счет других. Ни в коем случае не за счет жертв в их собственной стране", – сказал Зеленский, отметив, что именно поэтому и существовали Минские соглашения.

Президент объясни, что в Минских соглашениях все было построено так, что "одна сторона не может что-либо выполнить, а другая замораживает конфликт".

На вопрос, пытался ли он сам выполнять эти договоренности, Зеленский ответил, что "вскочил в вагон, который уже катился в пропасть".

Он сказал, что видел в Минских соглашениях только официальную площадку для переговоров, на которой можно было "решить хоть что-нибудь", поэтому начал использовать ее для обмена пленными.

Зеленский также рассказал, что на встрече в нормандском формате с участием Путина в 2019 году он сказал всем участникам: "То, что есть в соглашении, не может быть реализовано".

Президент Украины напомнил также, что и после полномасштабного вторжения России "многие хотели закончить войну очень быстро", но "за несколько недель это мнение изменилось" благодаря отваге украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский после ряда важных для обороноспособности страны переговоров в Великобритании и Франции прибыл с официальным визитом в Бельгию. В Брюсселе Зеленский выступил на пленарном заседании Европейского парламента и призвал предоставить Украине все необходимое оружие.

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