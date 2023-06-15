Зеленский: имеем значительные международные шаги, которые усиливают наши позиции

Президент Владимир Зеленский сообщил, что государства-партнеры сделали еще несколько весомых шагов, усиливающих позиции Украины сразу на нескольких направлениях. Первый шаг – принятие Европарламентом резолюции в поддержку европейских и евроатлантических стремлений нашего народа, второй – зарегистрированный в США законопроект о конфискации и передаче Украине как репараций активов России.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 477-го дня войны с Россией. Он подчеркнул, что решение ЕП является конкретным призывом к лидерам Евросоюза определить четкий путь обретения Украиной членства в ЕС ( чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Что касается вступления государства в НАТО, то ЕП зафиксировал, что путь в Альянс и политическое приглашение к вступлению должны быть наработаны уже в контексте подготовки к саммиту в Вильнюсе.

"Время для интеграционной и безопасностной определенности очевидно наступило, и я благодарю за фактическую констатацию этого всем членам Европарламента и президенту Европарламента Роберте Мецоле, а также главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку за постоянную и результативную работу с парламентами стран – наших партнеров", – отметил он.

Также Зеленский поблагодарил сенаторов США за мощную двухпартийную поддержку вопроса передачи Украине активов государства-террориста РФ. Он подчеркнул, что в таких диктатурах, как российская, именно деньги являются самой высокой ценностью.

"Когда свои деньги потеряет и государство-террорист и все российские лица, чья коллаборация с Кремлем создала условия для российской агрессии или которые являются публичным прикрытием для российских коррупционеров, тогда будет достигнута очень важная цель – они почувствуют, что такое потеря. Они ведь не уважают жизнь и не жалеют, когда теряются человеческие жизни. Российский господствующий класс не ценит людей и готов тратить человеческие жизни сотнями тысяч. А вот деньги они жалеют – те, которые присвоили, кстати", – сказал президент.

Он добавил, что россияне очень ценят свои активы, поэтому должны их потерять, особенно в пользу пострадавших от их агрессии.

Кроме того, Зеленский поблагодарил воинов, которые ныне кровью и потом отвоевывают у российских захватчиков украинские земли.

"Особенно отмечу шесть подразделений. ОСУВ "Хортица" – десантников нашей мощной 80-й отдельной бригады ДШВ. ОСУВ "Таврия" – воинов нашей 23-й отдельной механизированной бригады, морпехов 35-й и 37-й отдельных бригад, воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 128-й отдельной бригады сил ТрО… Благодарю всех вас, ребята, за вашу результативность! За силу, отвагу и за то, что возвращаете Украине украинскую землю и усиливаете нашу украинскую волю", – подчеркнул он.

Президент напомнил, что сегодня призвал парламентариев и народ Швейцарии сохранять единство и солидарность с нами в защите общих ценностей и свобод.

"Очень важно, чтобы все мы в Европе одинаково понимали: только силой оружия можно сейчас защитить тот образ жизни, который мы все так ценим, во всех странах – от Атлантики до Украины, в том числе и в Швейцарии. Это наша общая задача – защищать свободу, международное право и человеческую жизнь", – сказал он.

Также Зеленский сообщил, что провел переговоры с лидерами Белиза и Коста-Рики. "Обсудил с господином президентом Коста-Рики и господином премьер-министром Белиза возможность организовать встречу Украина – Латинская Америка. Можем вместе дать гораздо больше защиты свободы и равенства наций в современном мире", – отметил он.

Важный доклад был сегодня о ситуации в Херсонской области и в целом на юге страны после российского теракта на Каховской ГЭС.

"Ликвидация последствий катастрофы, помощь людям, обеспечение питьевой водой и все другие чувствительные и важные вопросы. Глава правительства Шмигаль, министр внутренних дел Клименко, профильный заместитель руководителя Офиса Кулеба, представители местных властей. Еще один доклад – ситуация в Кривом Роге и Одессе после недавних ударов террористов", – добавил политик.

В заключение он отметил, что заседание в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине прошло "достаточно результативно".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Североатлантический альянс на своем саммите в Вильнюсе (Литва) летом 2023 года должен дать Украине четкий сигнал о членстве.

1 июля на встрече Европейского политического сообщества он заявил, что на саммите "нужно четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.