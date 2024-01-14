Украина начала переговоры о заключении соглашения о безопасности уже с девятой страной: подробности

Украина начала переговоры о двустороннем договоре безопасности с Румынией. Они стартовали на полях четвертой встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации Формулы мира в швейцарском Давосе 14 января.

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Румыния стала уже девятой страной, с которой стартовали такие переговоры. Подробности раскрыли в Офисе президента Украины.

В Давосе стартовали переговоры между Украиной и Румынией по двустороннему соглашению о безопасности, которое, в случае подписания, будет действовать до вступления Украины в НАТО. Украинскую переговорную группу возглавил глава ОПУ Андрей Ермак, во главе румынской делегации – государственный секретарь МИД Румынии Юлиан Фото.

"Переговоры начаты по поручению Главы Украинского государства Владимира Зеленского в рамках Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Они ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. Это стало логичным продолжением договоренностей по результатам телефонного разговора президентов Украины и Румынии от 9 января 2024 года и шагом во исполнение Совместной декларации лидеров обоих государств от 10 октября 2023 года", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

В частности, по словам заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы, Румыния может помочь Украине получить полноценные гарантии безопасности в Европе и, прежде всего, в Черноморском регионе.

В ходе первого раунда переговоров, согласно официальному заявлению, "стороны обсудили основные элементы предстоящего двустороннего соглашения по безопасности и согласовали модальности дальнейших переговоров".

Румыния, согласно заявлению Офиса президента, стала уже девятой страной, начавшей такие переговоры с нашим государством. Этим, убеждены в ОПУ, соседняя страна "в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также его европейского и евроатлантического пути".

В настоящее время двусторонние гарантии безопасности Украина активно обсуждает также со США, Германией, Италией, Францией, Канадой и Польшей. А 12 января первое такое соглашение было подписано с Великобританией.

"С ними прорабатываются очень похожие документы, идея идентична для всех стран – предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры безопасности", – отмечал советник председателя ОПУ Владислав Власюк в эфире телемарафона.

В общей сложности, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, около 30 стран готовы подписать с Украиной соглашения по безопасности по примеру британского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил подписание соглашения о безопасности с Великобританией: день, когда соглашение было заключено, он назвал "историческим".

По убеждению главы государства, подобные договоренности "делают Украину сильнее".

Вскоре после подписания соглашения был опубликован его полный текст. Как пояснили впоследствии в ОПУ, достигнутыми договоренностями предусмотрено, что Британия в случае предстоящей агрессии против Украины обязуется помогать оружием, техникой, финансами и введением санкций, но не солдатами.