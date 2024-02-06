'Работаем с несколькими странами': Зеленский пообещал новые соглашения о гарантиях безопасности для Украины

В высшем руководстве Украины было проведено совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины. Власть в этом направлении работает сейчас "с несколькими странами".

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил привлеченные к указанному процессу дипломатические команды. Глава государства считает, что договоренности со странами можно сделать "довольно амбициозными".

"Довольно амбициозные могут быть соглашения, хорошее содержание. Мы должны уже в ближайшие месяцы показать такой результат в строительстве архитектуры договоренности по безопасности. Мир готов действенно помогать только тем, чья сила очевидна", – отметил президент.

Зеленский не указал, с какими именно странами могут быть "довольно амбициозные соглашения". Однако, по его словам, за сутки он провел несколько международных встреч, в том числе с министрами Португалии.

Также украинский лидер встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Президент уточнил, что представитель Агентства принимает участие в работе советников по украинской формуле мира.

В целом, европейские страны активно обсуждают тему гарантий безопасности для Украины. Но проблема в том, что речь по-прежнему идет об обязательствах, а не гарантиях безопасности, и о партнерах, а не союзниках Украины в войне. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности уже в этом месяце. Проект документа почти готов, уверяет вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!