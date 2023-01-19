Цель Украины – полноправное членство в ЕС: Зеленский и Шарль Мишель провели переговоры в Киеве. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель 19 января провели переговоры в Киеве. По итогам встречи украинский лидер заявил, что целью нашего государства является полноправное членство в Европейском Союзе.

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"Я уверен, что мы достигнем этой цели. Уже в этом году мы должны начать переговоры по членству Украины в ЕС. Есть большая мотивация, большое желание и идем вперед", – написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил президента Евросовета за лидерскую поддержку Украины и ее народа (видео размещено внизу новости).

Кроме того, Зеленский назвал переговоры содержательными. По его словам, Украина и ЕС "уже достигли весомых результатов" в историческом сближении.

"Работаем над тем, чтобы добиться еще больших", – заверил украинский лидер.

Ранее Шарль Мишель в своем Twitter рассказал, что едет в столицу Украины. Он опубликовал видео из вагона поезда и заявил, что украинцы нуждаются в поддержке.

Политик посетил военный госпиталь и сообщил, что в Киеве у него также запланированы встречи с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января Зеленский и Мишель провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили обстановку на фронте, потребности Вооруженных сил Украины и саммит Украина – ЕС.