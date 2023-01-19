''Украинцы нуждаются в нашей поддержке'': президент Евросовета заявил, что направляется с визитом в Киев. Видео

Президент Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 19 января, прибудет в столицу Украины. Он намерен провести в Киеве ряд встреч.

Видео дня

Об этом европейский политик сообщил лично. Он опубликовал в Twitter видео из вагона поезда (чтобы просмотреть видео, сделайте новость до конца).

"Я направляюсь в Киев и сегодня встречусь с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами парламента", – заявил Мишель.

Он также напомнил европейцам, что воюющая с РФ Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и за свободу, безопасность и мир для всей Европы.

"Украинцы нуждаются и заслуживают нашей поддержки, и с президентом Зеленским и его командой мы обсудим конкретные меры, чтобы сделать Украину более сильной", – добавил глава Евросовета.

Накануне Шарль Мишель выразил соболезнования по поводу крушения вертолета ГСЧС в Броварах, в котором погибло руководство МВД Украины, дети, пострадало много людей. Как и другие европейские лидеры и политики, глава Евросовета признался, что это трагическое известие его шокировало. Он отметил мужество и профессионализм министра внутренних дел Дениса Монастырского и его заместителей, погибших в этой авиакатастрофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры. Темами разговора стали ситуация на передовой, потребности украинской армии в вооружении и саммит Украины – ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!