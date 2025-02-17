Зеленский и Эрдоган проведут встречу в Турции: названы ключевые темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, посетит столицу Турции – Анкару. Там он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Видео дня

Одной из ключевых тем встречи станут пути урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Так, главное внимание будет уделено стратегическому партнерству между двумя странами, а также дальнейшие шаги для усиления сотрудничества между странами. Отдельное внимание будет уделено вопросам урегулирования войны и актуальным событиям в Украине.

Кроме того, президенты обсудят региональные и глобальные вызовы, влияющие на безопасность и стабильность в мире.

Стоит отметить, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повторил свою позицию о том, что война в Украине должна закончиться справедливым миром. Вместе с партнерами из Германии Анкара продолжит сотрудничать в этом контексте.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 17 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби. В ходе встречи был проведен содержательный разговор и подписаны важные соглашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!