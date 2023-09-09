Зеленский договорился о переговорах с Японией о двусторонних гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский обозначил, что провел плодотворную встречу с министром иностранных дел Японии Йошимасой Хаяши, который впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину. Политики договорились о взаимном сотрудничестве для присоединения Токио к подписанию декларации, принятой в рамках "Большой семерки" о гарантиях безопасности для нашей страны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Глава государства поблагодарил японского дипломата за то, что его государство остается лидером Азии по поддержке украинской нации в условиях войны с Россией.

"Очень важный результат в вопросах безопасности достигнут сегодня. Нас заверили в полной поддержке со стороны японского правительства, а также получен четкий сигнал, что вся территория Украины должна быть очищена от российских захватчиков. Только это открывает дорогу к справедливому и честному миру", – обозначил Зеленский.

Напомним, что в Киев с официальным визитом прибыл глава японского МИД. Сначала Йошимаса Хаяши встретился со своим коллегой Кулебой, затем провел переговоры с лидером государства Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский еще в июле проводил телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, "зерновое соглашение" и другие вопросы.

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