Обсудили формулу мира и гарантии безопасности для Украины: Зеленский провел переговоры с премьер-министром Японии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, "зерновое соглашение" и другие вопросы.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Глава государства выразил благодарность Японии за поддержку Украинской формулы мира, а также пригласил Японию принять участие в подготовке Глобального саммита мира.

В частности, Владимир Зеленский рассказал об усилиях, предпринимаемых Украиной для создания альтернативных путей зернового коридора.

"Россия продолжает использовать продовольствие как оружие. Уничтожает ракетными атаками нашу портовую инфраструктуру и хранилища зерна. Ежедневно убивает мирных людей. Но даже в этих сложных условиях Украина готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также стороны обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины, запланированную в Японии на начало следующего года и скоординировали шаги накануне важных международно-правовых мероприятий.

"Своевременно – заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках этой декларации. Мы готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также высоко оценил Совместную декларацию G7 относительно гарантий безопасности для Украины, принятую во время японского председательства в "Группе семи".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа президент Владимир Зеленский почтил память погибших защитников Украины. Глава государства подчеркнул, что воины ценой собственных жизней отстаивают право Украины быть среди свободных наций.

Напомним, что В Соединенных Штатах Америки прокомментировали сообщение о потенциальном покушении на президента Украины Владимира Зеленского, которого предотвратила СБУ, задержав российскую агентку.

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