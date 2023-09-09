В Киев впервые с начала полномасштабной войны прибыл глава МИД Японии

В Украину 9 сентября с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши. Это первый визит министра в Украину с начала полномасштабного вторжения в наше государство.

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Об этом сообщает Kyodo News, ссылаясь на заявление японского правительства. Поскольку все остальные страны-члены "Большой семерки" (G7) уже отправили своих министров иностранных дел в Украину после вторжения, Япония сделала это последней.

Хаяши во время своей поездки на Ближний Восток и Польшу также запланировал провести переговоры в Киеве с украинским министром иностранных дел, Дмитрием Кулебой. На встрече они обсудят планы Японии организовать конференцию по содействию экономическому восстановлению Украины, которая запланирована на начало следующего года.

Согласно общей декларации, принятой лидерами стран G-7 в июле, и в которой каждая страна обязалась "сотрудничать с Украиной в вопросах безопасности", министры иностранных дел Хаяши и Кулеба согласятся разработать документ, который будет касаться двустороннего сотрудничества.

Также ожидается, что во время своего визита Хаяши примет участие в церемонии передачи японских кранов, предназначенных для извлечения неразорванных боеприпасов.

На этой неделе Хаяши также посетил Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию и Польшу, где провел встречи со своими коллегами и лидерами государств.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры стран обсудили ситуацию безопасности в Украине, зерновое соглашение и другие вопросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Японии планируют разрешить экспорт некоторых видов военной техники на фоне войны РФ против Украины. Речь идет о небоевых автомобилях и суднах, оснащенных летальным вооружением.

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