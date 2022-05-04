Зеленский для The Wall Street Journal: Россия должна вернуться к границам до 24 февраля и вернуть Крым

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена достичь возврата российских войск на границы, очерченные до 24 февраля 2022 года. После этого будет поставлен вопрос ребром об освобождении Крыма из оккупации Кремля.

Об этом лидер украинской нации рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal. Выставлять ультиматумы об аннексированном полуострове Москве сейчас будет чрезвычайно затруднительно, но Киев не прекращает работы над перспективой решения этой проблемы.

"Мы также убеждены, что Россия обязана восстанавливать за свой счет все населенные пункты и объекты инфраструктуры нашей страны, которые были разрушены ее армией", – сказал Зеленский.

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Президент обратил внимание западных журналистов, что сегодня Украина противостоит агрессии не только ради себя, но и защищает целостность всей Европы. Поэтому иностранные союзники должны проявить заинтересованность в оказании поддержки нашей стране для ее восстановления и возобновления промышленных зон по завершению военных действий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– лидер нации Зеленский отметил, что прекращение огня с обеих сторон можно достичь только при соблюдении единственного условия;

– президент также выступил 3 мая перед депутатами Верховной Рады, горячо поблагодарив премьера Британии Бориса Джонсона, а также всех выдающихся и простых людей Соединенного Королевства, за мощную поддержку и гарантии безопасности для Украины.