Британия готова стать гарантом безопасности Украины, – Зеленский

Великобритания стала стать гарантом безопасности Украины, внедряя тотальные санкции против России, содействуя расследованиям военных преступлений оккупантов и повсеместно выражая нам свою поддержку. К официальной позиции Соединенного Королевства присоединяются выдающиеся британцы, что представляет для украинского народа большую ценность.

Об этом сказал глава государства Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Украины, к которому в режиме онлайн подключился и премьер Британии Борис Джонсон. Дружественные отношения между двумя странами заверены не только на бумаге, но и на практике (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"24 февраля Великобритания согласилась идти с нами рука об руку ради нашей победы, ради общего будущего. За последние почти десять недель вы, господин Джонсон, доказали, что ваши действия решительны, а слова тверды", – подчеркнул гарант.

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Зеленский также подчеркнул, что желто-голубые флаги висят на улицах Лондона, Эдинбурга, Белфаста, с ними на футбольное поле выходят легендарные клубы Манчестер и Ливерпулль. За Украину болеют герцоги Кэмбриджские, сэры Пол МакКартни, Стинг и Элтон Джон, а также другие выдающиеся британцы, включая и саму королеву Елизавету.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ответ на обращение Зеленского сам Джонсон выразил свое почтение и восторг подвигом украинского народа и нынешние тяжелые времена назвал звездным часом мужества и отваги;

– он заверил, что убежден в победе Украины, а чтобы приблизить ее триумф, Лондон направит новый пакет военной помощи для ВСУ;

– ранее Джонсон заметил, что британское оружие может быть использовано ВСУ на территории России для нанесения ударов по стратегическим объектам, несущим угрозу самой Украине.