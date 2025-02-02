Зеленский: членство в НАТО является 'самым дешевым' вариантом для союзников, 800-тысячная армия станет 'бонусом'

Украина считает вступление в НАТО главной "гарантией безопасности", без которой любые мирные договоры с Россией только запустят время отсчета до начала новой агрессии РФ. Членство Украины в Североатлантическом альянсе является "самым дешевым вариантом" для союзников нашего государства, оно также усилит геополитически президента США Дональда Трампа.

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К тому же 800-тысячная армия Украины станет "бонусом" для Альянса. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский, своим мнением он поделился в интервью Associated Press.

Глава государства подчеркнул, что без гарантий безопасности со стороны союзников Украины любое соглашение с Россией будет лишь предвестником новой агрессии. И главной гарантией того, что РФ не начнет новую войну после завершения текущей, официальный Киев считает членство Украины в НАТО. Да и для западных союзников нашего государства предоставление Украине именно такой гарантии является "самым дешевым" вариантом.

"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", – отметил Зеленский.

К тому же такое развитие событий, по его мнению, выгодно США и лично Трампу.

"Это будет сигналом, что не Россия решает, кому быть в НАТО, а кому – нет, а Соединенные Штаты Америки. Я считаю, что это будет большой победой Трампа", – подчеркнул Зеленский.

Также президент убежден, что 800-тысячная армия Украины станет "бонусом" для Альянса. Особенно в случае, если президент США претворит в жизнь заявления о возвращении на родину американских военных, дислоцирующихся в Европе.

Кроме того, Зеленский заявил, что другие предложения по гарантиям безопасности от союзников должны быть подкреплены достаточным количеством вооружений из США и Европы и их поддержкой развития оборонной промышленности Украины.

Напомним, накануне, 1 февраля, Зеленский отреагировал на удар армии РФ по интернату с гражданскими россиянами в Судже. По зданию, где прятались от обстрелов российской армии россияне, захватчики ударили авиабомбой. Подобные террористические методы являются неотъемлемой частью стиля войны, которого придерживается Россия. Так, по словам Зеленского, поступают только "государства, лишенные цивилизованности".

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