Зеленский анонсировал расширение географии 'дальнобойных санкций против России': о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, где обсудили стратегию применения дальнобойных ударов по территории России и развитие внутреннего производства вооружения. Глава государства объявил о расширении "географии дальнобойных санкций" – иначе говоря, увеличение количества целей, по которым будут работать украинские ударные средства.

Заседание состоялось при участии производителей вооружения и военных, ответственных за его применение. Об этом президент сообщил в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув, что Россия уже ощущает последствия этих атак.

"Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности", – заявил Зеленский.

Дальнобойность и новые цели

Во время заседания была проанализирована эффективность предыдущих ударов и определены направления для их расширения. По словам президента, украинские силы работают над увеличением дальности и точности поражения, а также над укреплением сотрудничества с производителями для долгосрочных контрактов.

"Детально работаем с производителями для долгосрочных контрактов. Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше", – объяснил глава государства.

Защита энергетики и новые контракты

Кроме этого, обсудили последствия российских атак по украинской инфраструктуре и энергетике. На основе полученных докладов определили новые потребности в защите и сформировали задачи для дипломатии – ускорить поставки систем ПВО от партнеров. Зеленский отметил, что необходимые комплексы у союзников есть, и теперь главное – активная работа над принятием соответствующих решений.

Президент подчеркнул, что продолжается детальная работа с производителями вооружения для заключения новых долгосрочных контрактов. Такой подход, по его мнению, позволит стабилизировать поставки оружия на фронт и укрепить украинскую оборонную промышленность в военных условиях.

