Блог | Заявление Генсека НАТО относительно размещением войск Северной Кореи в Европе: время идет, нужны действия
Если оценивать с точки зрения дипломатического языка, то сегодняшнее заявление Генерального секретаря НАТО в связи с размещением войск Северной Кореи в Европе достаточно четкое.
"Безопасность Украины - это наша безопасность" ("Ukraine`s security is our security").
Далее текст на языке оригинала
Але за заявами мають слідувати негайні та рішучі дії. Дії, що концентровані в часі, забезпечені ресурсами та при чіткій політичній волі й сміливому лідерстві.
Війна, що розтягується. в часі неодмінно прийде й в країни НАТО. Хто гарантував, що ті ж північні корейці не будуть згодом передислоковані на російський кордон з Естонією, Латвією, чи зразу в Калінінградську область, а китайці не з’являться згодом на білоруському кордоні з Польщею чи Литвою?
Тому відповіді мають бути адекватними заявам.
І якщо ще хтось розмірковує про недопущення ескалації (вона вже тут), непоширення війни (це вже розгортається на наших очах), уникнення подальших витрат на безпеку й оборону (вже нереально) – той не встигає не лише за агресорами, але й за історичним часом!
Годинник тікає…