У Трампа хотят достичь соглашения о мире между Россией и Украиной до знаковой для США даты – Bloomberg

Катя Помазан
Новости политики
3 минуты
4,4 т.
Администрация президента США Дональда Трампа пытается ускорить заключение мирного соглашения между Украиной и Россией к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов 4 июля. В то же время, по оценкам европейских и натовских чиновников, переговорный процесс фактически заблокирован из-за нежелания Кремля отказаться от своих чрезмерных требований.

На фоне четырех лет полномасштабной войны стороны остаются на противоположных позициях относительно территорий и контроля над ЗАЭС. Об этом сообщает Bloomberg.

Союзники США утверждают, что Вашингтон заинтересован в достижении соглашения до того, как Дональд Трамп будет принимать торжества по случаю 250-й годовщины американской независимости. В то же время нет признаков, что Владимир Путин готов согласиться на компромисс без выполнения ключевых требований Москвы.

Переговоры уже пропустили несколько дедлайнов. В этом году состоялось три раунда трехсторонних встреч в Абу-Даби и Женеве, однако прорыва достичь не удалось. Дискуссии фактически зашли в тупик, а стороны соревнуются, кто первый пойдет на уступки – Россия относительно своих "красных линий" или США с уровнем поддержки Украины.

Один из так называемых камней преткновения – требование Москвы относительно полного контроля над территориями на востоке Украины, в частности в Донецкой области, а также вопрос управления крупнейшей атомной электростанцией – Запорожской АЭС. Украина со своей стороны отвергает требования об уходе с укрепленных позиций и предлагает прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

Россия сейчас контролирует около 19% территории Украины – всего на один процентный пункт больше, чем три года назад. При этом темпы продвижения остаются медленными, а значительные участки фронта превратились в зону интенсивной войны дронов, что затрудняет масштабные наступательные операции.

В США также рассматривают возможность создания в зоне конфликта специальной экономической зоны вместе с предоставлением Украине гарантий безопасности. Однако окончательного рамочного соглашения по будущему ЗАЭС пока нет. Сейчас без существенных уступок со стороны Кремля перспективы быстрого завершения войны остаются призрачными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что новый раунд переговоров по войне в Украине, который уже 26 февраля может состояться в Женеве, снова подается как "последний шанс" для дипломатии. Но каждый раз, когда на столе появляются "новые предложения" от Дональда Трампа, создается впечатление, что он пытается не завершить войну, а найти удобную формулу для ее замораживания.

