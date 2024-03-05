Заседание Верховной Рады отменили из-за срочного решения 'слуг' о 'проверке фортификаций', – Геращенко

Запланированные заседания Верховной Рады на этой неделе отменили. Вместо этого "слуги" срочно едут на фронт якобы проверять строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Это позорище! "Слуги", вместо пленарного заседания, где должны решать вопросы московской церкви и развития фортификационных сооружений, будут имитировать бурную деятельность для наших партнеров", – написала Геращенко.

Как отметила депутат, сейчас формируются три группы по 10 депутатов только от партии "Слуга народа", чтобы отправить их на военные позиции и отчитываться по фортификациям.

Вот инфо из чата слуг: у нас срочная потребность сделать комплексный отчет для Сената США по поездке депутатов на позиции военных, в связи с чем сейчас формируются группы: фронтовые линии, состояние фортификации, ситуации в учебных комплексах, отметила Геращенко.

По ее словам, выезд запланирован на завтра, а потому заседание ВР, которое должно было состояться 6-8 марта, переносится.

Напомним, накануне на брифинге Петр Порошенко заявил, что "Европейская солидарность" инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по вопросам строительства фортификационных сооружений. Он также сообщил, что перенаправил часть средств для ВСУ на закупку землеройных машин, экскаваторов и бульдозеров, поскольку ситуация с оборонительными сооружениями вдоль линии фронта угрожающая.