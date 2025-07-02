В Дании уже в этом году начнет работу украинское оборонное производство, – Поульсен

Первое украинское оборонное предприятие начнет работать в Дании уже в сентябре или октябре текущего года. Это – результат договоренностей на саммите НАТО в Гааге, и датское правительство уже прорабатывает соответствующие решения.

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Об этом датскому государственному вещателю рассказал министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Он напомнил, как с коллегой, министром обороны Украины Рустемом Умеровым подписал соответствующее соглашение во время саммита НАТО в Гааге.

"Мы предоставим избранным украинским компаниям возможность начать производство в Дании. Я ожидаю, что мы увидим результаты от этого в сентябре или октябре. Итак, вы увидите, что некоторые украинские оборонные компании получат приглашение работать в Дании", – цитирует вещатель слова Поульсена.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина именно сейчас готовится к встречам в Европе, в частности в Дании, а также с другими партнерами. Причем одним из главных вопросов будет производство оружия – наши совместные инвестиции и проекты.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в Совете ЕС началось новое председательство – председательствует именно Дания. Поэтому для нас важно, чтобы этот полугодовой период стал по-настоящему результативным.

Отметим также, что в 2025 году Дания будет отвечать за распределение около 830 миллионов евро доходов от арестованных российских активов в ЕС на военную помощь Украине. Осуществляться оно будет по так называемой датской модели, которая будет концентрироваться на закупке вооружений внутри Украины за предоставленные ЕС средства. Более подробно об этом читайте здесь.

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