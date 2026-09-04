Защита неба: Коалиция способностей определила пять направлений помощи Украине

В Киеве состоялось заседание Секретариата и рабочих групп Коалиции способностей воздушных сил, в ходе которого партнеры определили пять ключевых направлений дальнейшей помощи Украине. Речь идет о развитии авиационной инфраструктуры, подготовке персонала, поддержании имеющейся авиации, укреплении вертолетного парка и расширении оборонно-промышленного сотрудничества.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Во встрече приняли участие представители Украины, Нидерландов, Дании, США, Великобритании и Канады, которые обсудили текущие потребности украинских Воздушных сил и дальнейшее развитие авиационных возможностей.

Пять приоритетов для развития украинской авиации

Участники заседания подвели итоги работы Коалиции и определили основные направления, по которым партнеры будут продолжать поддерживать Украину.

Коалиция сосредоточивается на пяти ключевых направлениях:

- развитие авиационной инфраструктуры;

- обучение и подготовка персонала;

- поддержание уже имеющихся авиационных возможностей Украины;

- развитие вертолетного парка;

- расширение оборонно-промышленного и военно-технического сотрудничества.

Отдельно представители стран-участниц встретились с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым и рабочей группой, возглавляемой командующим Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко.

В ходе встреч стороны обсудили текущие потребности украинской авиации и дальнейшие шаги, необходимые для развития её потенциала.

Создадут Фонд коалиции потенциала воздушных сил

Одним из ключевых вопросов стало создание Фонда коалиции потенциала воздушных сил.

По замыслу участников, фонд должен улучшить координацию между партнерами в сфере развития украинской авиации и помочь привлечь дополнительное финансирование. Это, в свою очередь, должно ускорить реализацию приоритетных проектов.

Фонд может стать отдельным механизмом для концентрации ресурсов партнеров на наиболее насущных потребностях украинских Воздушных сил — от инфраструктуры и подготовки специалистов до обслуживания уже полученной техники и развития новых возможностей.

Партнеры продолжат совместную работу

В Коалицию способностей воздушных сил входят Украина и государства-партнеры, которые помогают развивать авиационный компонент Сил обороны.

В ходе нынешней встречи стороны подтвердили необходимость продолжения совместной работы и координации усилий. Речь идет не только о передаче техники, но и о создании необходимой инфраструктуры, подготовке персонала, обслуживании авиационных систем и развитии украинского оборонно-промышленного потенциала.

В Министерстве обороны поблагодарили партнеров за поддержку Украины и совместную работу по укреплению её авиационных возможностей.

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря Коалиции способностей воздушных сил, правительству Чехии и благотворительному фонду Dárek pro Putina Украина получила 10 учебно-тренировочных самолетов ALTO NG. Поставка самолетов позволит создать внутреннюю учебную базу, что уменьшит зависимость от иностранных тренажерных программ и ускорит подготовку пилотов в соответствии со стандартами НАТО.

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