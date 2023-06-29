Народное мнение тщательно отслеживается, и, поскольку, как оказалось, поддержка идеи запрета наличных расчётов (даже с предостережениями) собрала огромный урожай дизлайков, никто ломать через колено не станет: нет — так нет, то есть нужно просто больше сажать, это дешевле.

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Примечателен, между прочим, некоторый всплеск внимания (включая оценочную активность) к экономической теме — это значит, что война стала делом привычным настолько, что даже посты о возможных ядерных ударах, как выяснилось, не столь актуальны, как вопросы мирно-денежные. Наш народ непоколебим и неподражаем.

Ну а в мире (перехожу к обещанному приятному бонусу, чтобы компенсировать эмоционально-психологический экономический стресс) пошёл полным ходом пересмотр отношения к войне Украины с мордором — под влиянием, видимо, того, каким удивительным говном оказался оркостан. Об орде его уже шутят, что эта армия оказалась второй не в мире и даже не только в Украине, а ещё и в самой россии.

Стали что-то соображать даже сами орки: 35% уже считают эту войну ошибкой (при этом тех идиотов, кто НЕ отменил бы решение вторгнуться, осталось меньше половины — 49%)! Лишь 35% высказались и за победу любой ценой, то есть прочие 65% на любую цену теперь не согласны. Такие показатели опроса уже похожи на отношение к этой войне, сформировавшееся в каких-нибудь обычных дикарских странах — вроде, к примеру, Эритреи или Венгрии, то есть прогресс явно налицо.

Но главное — изменилось отношение к военной поддержке Украины в США. По сравнению с майским опросом американская поддержка военной помощи Украине выросла с 46% до 65%, то есть в 1.41 раза! Среди демократов этот показатель составил 81%, а среди республиканцев — 57%. То есть даже среди республиканцев позицию Трампа большинство отвергает. При этом за кандидата, который выступит за военную помощь Украине (кстати, не обязательно Байдена, ведь и от республиканцев кандидатом в конечном итоге может оказаться нормальный), пообещали голосовать 67%! 2/3! В Главной стране мира!

Наконец, в эти же дни китайский посол в ЕС Фу поддержал территориальную целостность Украины и деоккупацию украинских территорий, а Бразилия, Индия, ЮАР, Турция и Саудовская Аравия оказались среди стран, обсуждающих именно украинскую формулу мира.

Все сдвинулись (кто ощутимо, кто немного), причём в нужную сторону. Слабый путин никому в качестве партнёра особо не интересен. Процесс пошёл, слава Украине!