"Запад проявил свою слабость": Жмайло объяснил, почему Россия активизировала удары и как Украина может защититься

Государство-агрессор РФ наращивает количество изготовленных дронов и масштабы воздушных атак по Украине. Кремль, вероятно, надеется за лето-осень поставить нашу страну в невыгодные условия на поле боя.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он предполагает, что Россия пошла ва-банк – как и в начале полномасштабного вторжения.

Эксперт напомнил: в первые три дня большой войны западные лидеры не отвечали на запросы нашего военно-политического руководства, в том числе и президента Владимира Зеленского. По его словам, тогда Российская Федерация дала сигнал не вмешиваться в надежде "быстро решить вопрос Украины". Когда этого не произошло, Западу пришлось реагировать.

"Не видим ли мы что-то похожее и сейчас? Не пообещал ли [Владимир] Путин [Дональду] Трампу, что за лето-осень он так же приблизит решение "украинского вопроса", поставив нас в невыгодные условия на поле боя, чтобы склонить к подписанию более невыгодного для нас соглашения?" – спросил Жмайло.

Он уверен: кремлевский диктатор не останавливается, "потому что Запад проявил свою слабость".

И Соединенные Штаты после идеи 30-дневного перемирия, и Европа – все говорили, что в случае провала первого "Стамбула" Россия получит новые санкции. Переговоры не привели к результату, однако никакими санкциями агрессор не был наказан.

"И Кремль воспринял это как слабость и разжигание своих аппетитов. Поэтому, пока они могут держать такой темп войны, такую планку по производству оружия, по уничтожению своего "мяса" в механизированных штурмах, они будут пытаться это делать", – предполагает Жмайло.

Для россиян критично нас переломить: либо на фронте, либо уничтожая гражданскую инфраструктуру. РФ хочет заставить украинцев требовать любого перемирия, "лишь бы только прекратили стрелять, не понимая того, что через три-четыре года война повторится и будет более ужасной". Или же – взбудоражить своими ИПСО, потому что основная ставка – срыв мобилизации в Украине.

"Поэтому Россия устраивает массированные атаки, чтобы наша ПВО не справлялась на фоне фактического прекращения военной помощи от США – мы получим остатки еще от администрации [Джо] Байдена. Когда Россия наладила производство "Шахедов", они не гнушаются бить ими и по прифронтовой инфраструктуре, и по линии боевого соприкосновения, и по ближним тылам украинской армии – все для того, чтобы реализовать этот замысел", – отметил эксперт.

Чтобы защититься, нужно эффективно использовать ту помощь, которая есть, и увеличивать собственное производство.

"Германия передала нам 100 единиц ракет к Patriot, мы разрабатываем собственную модель именно для борьбы с "Шахедами" с интеграцией искусственного интеллекта. Мы тестируем наше лазерное оружие "Тризуб", которое на малых расстояниях, до 10 километров, смогло отклонять средства воздушного нападения от целей, а на расстоянии 3 километра подтверждались факты сбивания.

Так же наши дроны. Когда иранский "Шахед" стоит 170-260 тысяч долларов, российский, возможно, дешевле, наш дрон-перехватчик стоит 5 тысяч долларов", – рассказал Жмайло.

Он считает, что наш рынок беспилотных систем взорвался, когда американцы прекратили помощь. И сейчас 67-80% бронированной техники врага уничтожается FPV-дронами.

"Так же мы будем увеличивать процент сбития "Шахедов" нашими зенитными дронами-перехватчиками, потому что это экономически выгодно", – заявил он.

"Россия понимает, что мы будем масштабироваться. Пока "Шахеды" приносят хоть какой-то результат (хотя все равно Воздушные силы 90% или давят их РЭБами, или сбивают), они пытаются использовать их максимально эффективно: нанести поражение, посеять панику. Какого-то хитроумного плана Москвы просто нет. Это исключительно терроризм", – подытожил Жмайло.

Как ранее писал OBOZ.UA, Запад не смог убедить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою "теорию победы" в Украине за последний год. И ныне публичные заявления последнего демонстрируют его продолжающуюся веру в то, что войска РФ смогут выиграть войну на истощение, поддерживая постепенное продвижение вдоль передовой в течение неопределенного времени.

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