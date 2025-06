Публичные заявления все разоблачили: в ISW объяснили, на что сделал ставку Путин в войне против Украины

Запад не смог убедить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свою "теорию победы" в Украине за последний год. И ныне публичные заявления последнего демонстрируют его продолжающуюся веру в то, что войска РФ смогут выиграть войну на истощение, поддерживая постепенное продвижение вдоль передовой в течение неопределенного времени.

На это указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики напомнили, на что нацелены в Кремле и как там манипулируют циничными наративами, используя медиапространство.

Отмечается, что диктатор сформулировал "теорию победы" во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2024 года. Она предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно, не позволять Украине проводить успешные оперативно значимые контрнаступательные операции и выиграть войну на истощение против ВСУ.

Оценка Путина о том, что постепенное российское продвижение позволит стране-агрессору достичь своих целей в Украине, основана на предположении, что Силы обороны якобы не смогут освободить какую-либо значительную территорию, которую захватят российские войска, и что оккупанты смогут поддерживать наступления, достигающие постепенного тактического успеха, несмотря на свои большие потери.

Обсуждение Путина с иностранными СМИ на таком же форуме 19 июня 2025 года продемонстрировало, что год спустя он по-прежнему придерживается этой "теории победы". Он утверждает, что российские войска "имеют стратегическое преимущество" на всех участках фронта и ежедневно продвигаются по всей линии фронта. По его мнению, даже если захватчики продвигаются меньше в некоторые дни, они "все равно продвигаются".

Кроме того, Путин заявил, что "ситуация изменилась" с момента украинско-российских переговоров в Стамбуле в марте 2022 года и что условия, предложенные тогда Москвой, были "гораздо мягче", чем те, которых она требует сегодня. Диктатор пригрозил, что ситуация "может ухудшиться" для Украины, если она не пойдет на существенные уступки и не согласится на мирное урегулирование на условиях Кремля, а также призвал украинских партнеров "указать на реалии сегодняшнего дня", чтобы подтолкнуть Киев к урегулированию.

Путин повторил, что Россия готова достичь своих целей военным путем, если не сможет достичь их якобы дипломатическим путем. Ранее он неоднократно указывал, что военные цели РФ включают смену режима в Украине, установление прокремлевского марионеточного правительства в Киеве, существенное ограничение способности Украины защищать себя от будущей российской агрессии, нейтралитет страны и отказ НАТО от политики открытых дверей.

При этом другие кремлевские чиновники перефразировали "теорию победы" Путина. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью пропагандистам ответил о том, что Россия должна делать, поскольку "международные институты не работают", а дипломатия не оправдывает ожиданий России по обеспечению мира на ее условиях. Он заявил, мол, Россия должна быть "терпеливой" и занять "последовательную" позицию –не отступать от своих давних требований, считая, что время даст желаемый ею результат.

В ISW напомнили, что "теория победы" Путина основана на критических предположениях о возможностях Украины и продолжающейся ее западной поддержке – то есть условиях, которые Запад "все еще может изменить". Так что диктатор продолжает кампанию рефлексивного контроля России, направленную на сдерживание поставок западной военной помощи Украине и перевооружения НАТО, но, похоже, адаптирует эту кампанию для разных аудиторий.

Он прямо заявил, что не подпишет мирное соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также диктатор использовал свою встречу с международными журналистами, чтобы вновь ввести давние риторические линии Кремля в медиапространство, как ранее прогнозировал ISW. Со своей стороны российские чиновники изо всех сил пытаются позиционировать экономическую мощь РФ на фоне усиливающихся признаков замедления экономики страны-агрессора.

"Увеличение западной военной помощи и экономических инструментов может позволить украинским силам поддерживать давление на поле боя и усугублять экономические проблемы России. В частности, используя слабости РФ для достижения сильной позиции на переговорах для Украины и Запада и получения критических уступок от агрессора, чтобы добиться прочного и справедливого окончания войны", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, что последние заявления диктатора Путина о якобы готовности как можно быстрее завершить войну могут означать новый ультиматум со стороны Кремля. Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, а страна-агрессор Россия постоянно от этого отказывается.

