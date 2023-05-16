Прошел один год и восемьдесят дней войны. Судя по картам ISW к югу от Бахмута ВСУ уже практически полностью срезали российской выступ в сторону Часова Яра, а к северу – сильно вклинились в позиции россиян.

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И хотя в самом Бахмуте ЧВК "Вагнер" продолжают медленно продвигаться вперед, в этом (с учетом вышесказанного) уже совсем нет никакого смысла. Разве только Пригожин сам хочет залезть в окружение и там сгинуть навеки. И вправду, есть в этом что-то вагнеровское… Этакая "Гибель Богов"...

Европейское турне Зеленского можно смело считать супер-удачным. Во-первых, он добился от Шольца чуть ли не письменного подтверждения того, что Германия поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. В Берлине была подписана совместная декларация, в которой , конечно, прямо об этом не говорится, но ее дух дает надежду, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия проголосует так, как хочет Украина.

Помимо этого, Германия приняла решение передать Украине дополнительно еще четыре системы ПВО IRIS-T. Итого у Украины будет восемь таких систем. Это делает ПВО Украины (с учетом Пэтриотов и остальных систем) одной из самых современных и эффективных в Европе, если не в мире.

Кроме этого, он добился того, что помимо Великобритании, аналогичные Storm Shadow ракеты будет поставлять Украине и Франция. Это оружие намного эффективнее ракет MGM-140 ATACMS, о которых так мечтали украинские военные. Если их поставят достаточное количество, то это резко усилит возможности ВСУ по разрушению всей тыловой инфраструктуры россиян на глубину более 200 км.

Все больше поступает информации о том, что решение о поставках F-16 вот-вот будет принято. В частности, официально заявлено, что Великобритания и Франция берутся организовать обучение украинских пилотов управлению F-16.

Можно еще долго перечислять те "подарки", которые Зеленский привез из Европы, но и сказанного достаточно, чтобы убедиться в том, что Запад не бросает Украину на произвол судьбы, а старается помочь ей одержать победу над врагом.

Сегодня под конец дня пришла информация, что по обвинению во взятке в 2,7 млн долларов был задержан Председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев. Национальное Антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ) и Специализированная Антикоррупционная Прокуратура (САП) обвиняют Князева в том, что он взял деньги у украинского миллиардера Константина Живаго. В рамках этого дела обыски идут еще у 18 судей Верховного Суда Украины.

Если это все так, то данное расследование можно будет считать самым крупным успехом в борьбе с коррупцией за все время, что она ведется. Князев – самый высокопоставленный чиновник, который оказался задержан по обвинению во взяточничестве.

Думаю, что теперь будет сложнее обвинять Украину в том, что в ней слишком толерантно относятся к коррупции и что борьба с ней ведется очень формально, только "для галочки". Впрочем, поживем – увидим.

Еще мне показалось важным то, что сегодня (впервые за много дней) не было традиционных спендапов Пригожина. Но зато активно муссировался отрывок из неопубликованной части интервью Зеленского "Вашингтон Пост", в котором корреспондент газеты рассказывает, что он располагает информацией, свидетельствующей, что Пригожин имеет тесные контакты с ГУРом в целом и с господином Будановым – в частности. И что во время таких контактов он предлагал ВСУ уйти из Бахмута, а взамен обещал поделиться информацией о позициях российских войск.

Пригожин назвал все это "красивым информационным вбросом", но никаких более серьезных пояснений не дал, ограничившись ставшим уже традиционным для него юродством. В фирменном стиле он посоветовал обратившимся к нему за комментариями журналистам "не суетится под клиентом" и быть готовыми к тому, что на него "попробуют налить говна столько, сколько у них хватит сил".

Он также прозрачно намекал на каких-то своих недоброжелателей, называя их "людьми с Рублевки". Я честно говоря, уже устал от его лошадиных метафор и эзопова языка (как он его понимает) и поэтому мне уже просто лень расшифровывать, кого он имел в виду. Может быть опять Шойгу с Герасимовым, а может и нет…

Вот давеча он говорил о каком-то "старичке-мудачке". Я лично не сомневался в том, что он имел в виду Путина. Но из его пояснений вытекало, что это могла быть даже женщина. Поэтому я признаюсь, что этот пригожинский новояз не понимаю и считаю, что он просто не умеет толком выражать свои мысли. Но при этом хочет выглядеть остроумным и элегантным. Поэтому все получается у него так ходульно и громоздко.

Вообще, его конфликт с Министерством Обороны уже не умещается ни в какие рамки. Все предыдущие его матюги и угрозы оставить позиции и нынешняя "ответка" его оппонентов через "Вашингтон Пост" в прежние времена не могли даже случиться, поскольку в этот конфликт непременно вмешался бы Путин. И то, что он в него не вмешивается теперь может означать только одно: он уже не в состоянии остановить этот публичный скандал. А значит его власть, как шагреневая кожа, все сильнее и сильнее сжимается.

Но этот скандал как ржавчина разлагает и армию. Солдаты в окопах не могут не видеть, какие нравы царят там, наверху. У них и так были большие сомнения насчет компетентности и чистоты помыслов своего руководства. А тут все это рассказывается на максимально понятном им языке. Да еще чуваком, который изо всех сил старается выглядеть своим в доску окопным правдорубом.

Не нужно обладать богатым воображением, чтобы предположить, как дальше будут развиваться события. При таком состоянии войска, в отсутствии доверия к своим командирам и открытого конфликта между разными подразделениями, при более-менее серьезном ударе ВСУ российская армия побежит. Они и так-то были не очень мотивированы, а с учетом цирка, устроенного Пригожиным, и подавно.

Так что я возлагаю на долгожданное наступление ВСУ большие надежды. Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!