19 марта в Германии состоялось 20-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Стратегия Запада рассчитана на то, чтобы не допустить роста российского влияния в мире. В заседании приняли участие министры обороны и высокопоставленные военные руководители около 50 стран, в ходе которого они обсудили борьбу с российской агрессией в Украине и дальнейшую поддержку украинского народа.

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата Рамштайн, пообещал, что США являются верными поддержке Украины. Эксперты считают, что Остин столкнётся со скептически настроенной аудиторией в Европе, в то же время утверждая, что без США европейская поддержка Украины будет недостаточной для противостояния российской армии. В своем вступительном слове на заседании Остин отметил, что Россия заплатила потрясающую цену, по меньшей мере, 315 тысяч российских военных были убиты или ранены во время войны, которая стоила РФ 211 миллиардов долларов.

По его мнению, украинские войска сталкиваются со сложными условиями и тяжелыми боями. Мирное население Украины подвергается постоянным обстрелам российскими ракетами и иранскими беспилотниками, но Украина не отступит, как и Соединенные Штаты. Президент Украины Владимир Зеленский обратился из Киева к странам коалиции с просьбой поставить дополнительные средства противовоздушной обороны.

По его словам, только в марте российские войска использовали против Украины 130 ракет, более 320 ударных дронов и около 900 управляемых авиабомб. По результатам заседания стало известно, что Бельгия предоставит Украине пакет военной помощи на 412 млн. евро. В него войдут 300 боевых машин LMV и три системы-охотника за минами. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о пакете помощи Украине в размере 500 миллионов евро, в который войдут и 10 тыс. снарядов.

В рамках "Рамштайна" была создана коалиция по обеспечению ВСУ дальнобойной артиллерией. Украина может получить баллистические ракеты дальнего радиуса для HIMARS. Решается также вопрос обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. В ближайшие месяцы ожидается начало боевого применения Украиной самолетов F-16. Техническое преимущество Украины позволит не только сдерживать российские атаки, но и через время пойти в контрнаступление. Поэтому на заседании формата Рамштайн приоритетным было принятие решения по поставкам Украине дальнобойного оружия, боеприпасов, F-16. Россия потеряет инициативу на поле боя в случае постоянной военно-технической поддержки Украины. После взятия Авдеевки и населённых пунктов близ города российское наступление останавливается.

Авдеевка стоила России не только 50-100 тыс. убитых и раненых, но и потери инициативы на поле боя. Российское наступление буксует, в армии РФ огромные потери. Это потребует дополнительной мобилизации. Летом техническое преимущество РФ в воздухе существенно снизится. Достаточное и своевременное обеспечение сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами позволяет сдерживать враждебный напор и беречь жизнь украинских воинов. Благодаря помощи западных партнёров, возможности Киева по поражению целей на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины растут. Атаки на российские объекты военно-промышленного комплекса и нефтепереработки стали регулярными.

Заседания в формате "Рамштайн" призваны дать возможность Украине не только защищаться, но и атаковать российские военно-технические объекты и промышленную инфраструктуру, что ограничит способность России продолжать войну. Число сбитых российских самолётов и затопленных судов возросло. РФ потеряла контроль над западным сектором Черного моря, уязвимость российского флота становится критической. Огромную территорию РФ оказалось гораздо сложнее прикрыть средствами ПВО. При этом радиус поражения российских целей постоянно растёт. Дальнейшее предоставление Украине оружия должно убедить Москву отступить от своих имперских амбиций и вывести свою армию из украинских территорий.

Киев чётко задекларировал, что война может быть завершена только на основе формулы мира, основанной на международном праве, а не на понятиях бандитского Петербурга. Задержка с выделением средств Вашингтоном сейчас очень чувствительна для Украины, но её природа связана с внутриполитической борьбой в США. Проблемы с обеспечением Украины продукцией собственного военно-промышленного комплекса побуждают союзников искать альтернативные варианты, в частности находить необходимые боеприпасы за пределами стран ЕС. Ещё на Мюнхенской конференции безопасности Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может через несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки. Этот проект профинансировал ряд стран, а количество снарядов, которые будут доставлены в Украину, может возрасти и до 1,5 миллиона. Запад ищет ответ на риски расширения географии конфликта.