Замороженные из-за санкций активы россиян нужно передать на восстановление Украины: Мишель раскрыл детали

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что активы подсанкционных россиян нужно конфисковать и использовать для восстановления Украины, которая пострадала от российского вторжения. В то же время, по его словам, юридически это сделать будет не просто.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс Украина". Европейский политик отметил, что это было бы справедливым решением.

Эти деньги, как он добавил, мало лишь заморозить, их стоило бы передать власти Украины.

"Думаю, что это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и их конфисковать, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей. Особенно для восстановления страны", – сказал Мишель.

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Однако, этот процесс очень сложный с юридической точки зрения. По словам президента Евросовета, он длительный и трудный на законодательном уровне.

"В Европейском союзе существует 27 правовых систем, и во многих государствах-членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом. Это трудный и долгий процесс", – отметил он.

В то же время Мишель добавил, что поручил юридической службе Европейского совета подготовить "некоторые возможные идеи", чтобы найти юридическое решение для того, чтобы конфискацию активов россиян стала возможной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сенате США хотят добавить в пакет помощи Украине на 33 млрд долларов положение о конфискации активов российских олигархов. Средства от их продажи планируется передавать Украине.