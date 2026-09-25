Залужный стал первым послом Украины, получившим почетный статус в Лондоне. Фото

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный получил один из старейших почетных статусов, связанных с британской столицей. Он стал первым послом Украины, удостоенным звания "Freedom of the City of London".

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Торжественная церемония состоялась в Mansion House – официальной резиденции лорд-мэра Сити Лондона. Мероприятие прошло при участии леди-мэра Лондонского Сити дамы Сьюзан Лэнгли DBE, сообщило посольство Украины в Великобритании.

Залужный получил звание "Freedom of the City of London"

Во время церемонии Валерия Залужного официально приняли в число "Freemen of the City of London". "Freedom of the City of London" – почетный статус, традиция которого берет начало в Средневековье и, как считается, возникла еще в 1237 году.

Залужный получил этот статус в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании. До поступления на дипломатическую службу он занимал должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в период полномасштабной российской агрессии.

Символ партнерства Украины и Великобритании

В посольстве отметили, что этот статус имеет особый символический контекст. Сегодня Залужный представляет Украину в отношениях с Великобританией как одним из ключевых союзников государства.

Присвоение почетного статуса назвали еще одним свидетельством стратегического партнерства между Великобританией и Украиной, а также символом особого уровня украинско-британских отношений, сформировавшихся в годы российско-украинской войны.

Благодарность Лондону

Украинская сторона выразила благодарность City of London Corporation и леди-мэру Сити Лондона Даме Сьюзан Лэнгли за это признание.

Также в посольстве поблагодарили за крепкую дружбу и солидарность, которые Лондон продолжает демонстрировать Украине и её народу.

Как писал OBOZ.UA, Валерий Залужный считает, что любые переговоры с Россией и прекращение огня могут нести большой риск для Украины. В то же время, по его мнению, особую угрозу представляет ослабленная, деморализованная и заполитизированная армия, которая может лишить государство возможности выйти из переговорной ловушки.

Посол также отмечал, что после начала полномасштабного вторжения война существенно изменилась. Среди важных составляющих современных боевых действий он называл беспилотные и автономные системы, искусственный интеллект, роботизированные комплексы и спутниковую связь.

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