Залет дронов РФ в Польшу: Сикорский назвал Путина лжецом и призвал к контрдавлению

На этой неделе в польское воздушное пространство залетели российские дроны, способные нести боеприпасы, но без взрывчатки. Глава МИД Радослав Сикорский заявил, что это была попытка Кремля проверить реакцию Альянса, повышая напряжение малыми шагами. Он подчеркнул, что ни один человек не пострадал, хотя повреждения имущества зафиксированы.

Об этом пишет издание The Guardian. Сикорский в Киеве отметил:"Интересно, что все они оказались неисправными, что наводит меня на мысль, что Россия пыталась нас проверить, не начиная войну". Он также подчеркнул:"Дроны не достигли своих целей, был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100% успехом".

Ситуация вызвала реакцию НАТО: Альянс объявил о дополнительном усилении восточного фланга истребителями. Аэропорт в Люблине временно закрывали, жители приграничных регионов получили СМС-предупреждения об опасности. В то же время в Румынии тоже зафиксировали пролет российских дронов, что заставило поднять в воздух истребители F-16.

Усиление обороны Польши

Сикорский подчеркнул, что ответ Польши был бы гораздо жестче, если бы кто-то пострадал. "С таким агрессором и лжецом, как Путин, эффективны только самые жесткие контрмеры". – заявил он. Польские подразделения уже готовятся получить обучение от украинских операторов дронов. По его мнению, опыт Украины в отражении атак значительно превышает западный.

"Это украинцы будут тренировать нас, как противостоять России, а не наоборот", – сказал министр. Обучение будет проходить в центре НАТО в Польше, чтобы обеспечить безопасность участников.

Дискуссии о будущих гарантиях

В Киеве Сикорский выступил во время конференции, где обсуждали перспективы после более чем трех лет большой войны. Там звучали заявления от Дональда Трампа, его советника Кита Келлога и представителей ЕС. Среди тем – будущие гарантии безопасности для Украины. Некоторые страны предлагают миссию с "сапогами на земле" после войны, но Польша отказалась присылать войска.

Сикорский предостерег от громких обещаний, которые не будут выполнены: "Гарантии безопасности призваны сдержать потенциального противника... Сейчас я считаю это не очень правдоподобным. Ведь если вы хотите начать войну с Россией, вы можете сделать это уже сегодня, но я не вижу никаких добровольцев".

Вторжение БПЛА России в воздух Польши

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По имеющимся данным, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой границе".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицает, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический Альянс все еще "анализирует" инцидент с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В НАТО соглашаются, что главным вопросом является, были ли события 10 сентября со стороны страны-агрессора России "преднамеренными или непреднамеренными", но ответ на этот вопрос Альянс еще не получил.

