"Это позор для страны": в "ЕС" сообщили, что на пятом году войны Рада наконец рассмотрит их законопроект об укрытиях

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода, подготовленный фракцией "Европейская Солидарность", будет рассмотрен на пленарном заседании парламента.

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Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов. Он призвал все фракции поддержать этот проект.

"Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования единогласно поддержал законопроект Петра Порошенко и "Европейской Солидарности" об укрытиях, о защите людей", — рассказал Герасимов.

"Уже много лет продолжается полномасштабное вторжение, а вопрос об укрытиях до сих пор не решен. И это позор для страны", – подчеркнул он.

"Именно поэтому "Европейская Солидарность" зарегистрировала и настойчиво добилась рассмотрения этого законопроекта в Верховной Раде Украины", – подчеркнул сопредседатель фракции.

"Прежде всего, он касается достаточного и прозрачного финансирования создания и оборудования убежищ для людей. Во-вторых, он касается доступности убежищ. Ведь за 10 минут максимум человек должен добраться до убежища. Эти укрытия должны быть оборудованы так, чтобы в них могли попасть люди с инвалидностью. Кроме того, там должна быть вода, тепло, электричество. Там должны быть проложены все инженерные сети", – пояснил он суть проекта.

"Ведь это и есть реальная забота о гражданах, а не видео, которое снимают без смысла", – отметил Герасимов. "И третий момент чрезвычайно важен – это стандарты содержания этих убежищ", – добавил он.

"Эти три важных момента – достаточное и прозрачное финансирование, стандарты содержания и эксплуатации, а также доступность – являются основополагающими в этом законопроекте. Мы обращаемся ко всей Верховной Раде – завтра на пленарном заседании единогласно поддержать этот законопроект. А после этого объединиться всем вместе — с ГСЧС, с МВД, с Министерством регионального развития, с областными администрациями — для того, чтобы максимально эффективно доработать его ко второму чтению. И как можно скорее сделать так, чтобы в условиях, когда российские обстрелы гражданского населения невероятно усилились, укрытия перестали быть проблемой, а стали реальной защитой для украинцев", – сказал Герасимов.

Фракция "Европейская Солидарность" ещё в 2023 году подала законопроект об укрытиях, который всё это время игнорировался властями. В июле этого года депутаты "ЕС" зарегистрировали доработанный законопроект №15397 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода", который предусматривает:

гарантировать беспрепятственный доступ людей к защитным сооружениям во время военного положения;

установить четкие требования к готовности укрытий, в частности относительно их надлежащего технического оснащения;

ввести регулярные проверки их состояния;

усилить ответственность за содержание защитных сооружений;

содействовать расширению сети укрытий, в том числе модульных конструкций.

Петр Порошенко во время выступления с трибуны Верховной Рады призвал депутатов рассмотреть законопроект об укрытиях. Накануне Петр Порошенко назвал ключевые задачи для выживания государства: укрытия для защиты людей, обеспечение ВСУ и новейшие оборонные технологии, поддержка экономики и бизнеса, восстановление экспортной логистики и энергетическая устойчивость общин.