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Михаил Ткач
Михаил Ткач
Журналист

Блог | Закрытый доступ к декларациям: сделали нас снова вместе

Закрытый доступ к декларациям: сделали нас снова вместе

Хороша була ідея назвати партію "Слуга народу". Пропоную змінити назву на "199 слуг народу".

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АПД: взагалі-то слуг проголосувало 117. 

Вони всі прекрасно розуміють, що за рік, коли декларації мають відкрити, їх це вже не дуже хвилюватиме. Бо більшість - монобільшість, вибачте - буде переїжджати в інші не такі занедбані країни, як наша.

Закрытый доступ к декларациям: сделали нас снова вместе
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