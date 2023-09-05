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Блог | Закрытый доступ к декларациям: сделали нас снова вместе
Хороша була ідея назвати партію "Слуга народу". Пропоную змінити назву на "199 слуг народу".
АПД: взагалі-то слуг проголосувало 117.
Вони всі прекрасно розуміють, що за рік, коли декларації мають відкрити, їх це вже не дуже хвилюватиме. Бо більшість - монобільшість, вибачте - буде переїжджати в інші не такі занедбані країни, як наша.
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