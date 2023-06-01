'Законное место Украины – в НАТО': Сунак заявил, что Путину нужно послать сильный сигнал

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что законное место Украины – в НАТО. Он отметил, что все государства должны послать российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал о том, что не прекратят поддерживать Украину в ее борьбе за независимость, а также за место в НАТО и ЕС.

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Об этом Сунак сказал на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня в комментарии журналистам CNBC. Премьер Великобритании подчеркнул, что согласен со словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что "двери НАТО открыты для новых членов", имея ввиду Украину.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО: законное место Украины – в НАТО", – сказал Сунак.

Он добавил, что страны-союзники посылают "решительный сигнал" Путину о том, что они будут защищать Украину в долгосрочной перспективе.

"Мы хотим убедиться, что создали механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, чтобы послать очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уходим", – сказал он.

Сунак подчеркнул, то Великобритания будет поддерживать Украину не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сунак заявил, что война в Украине "входит в критическую стадию". За Киевом стоит Запад и Путин должен знать, что союзники Украины никуда не денутся и будут поддерживать ее до победы.

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