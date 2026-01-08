Захарова заявила, что Россия будет рассматривать западные войска в Украине как 'законные цели'

Россия будет расценивать размещение западных войск на территории Украины как интервенцию и будет считать их "законными военными целями". Такую позицию озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу так называемой коалиции желающих относительно гарантий безопасности для Украины после завершения активной фазы войны.

The Times рассматривает возможность отправки российских военных в Украину. Российские медиа тоже обнародовали реакцию на решение "коалиции желающих".

В Министерстве иностранных дел России заявили, что размещение военных подразделений стран Запада в Украине будет воспринято Москвой как прямая интервенция. Такие действия якобы "несут угрозу безопасности Российской Федерации", а военные объекты и контингенты государств Запада на украинской территории будут рассматриваться как законные цели.

Реакция МИД РФ прозвучала через два дня после подписания декларации "коалиции желающих", в которой говорится о поддержке Украины после возможного прекращения боевых действий. Ранее Франция и Великобритания публично заявили о готовности направить свои войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности в рамках будущего мирного урегулирования.

Известно, что Лондон и Париж рассматривают возможность отправки в Украину до 15 тысяч военнослужащих. В то же время Германия, по информации издания, готова развернуть свои силы вблизи украинской границы. При этом отмечается, что потенциальная численность такого контингента значительно меньше, чем ожидалось ранее.

В Москве же настаивают, что любая форма военного присутствия западных стран в Украине, независимо от ее формального статуса или мандата, будет рассматриваться как враждебный шаг с соответствующими последствиями.

