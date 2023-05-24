Нужно ли нам занимать российские города и принимать гарантии безопасности, не связанные со вступлением в НАТО, — два отдельных вопроса, потому отдельно их и рассмотрим.

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Среди причин овладения городами мордора часто называют формирование зон безопасности. Но важно не только это.

Пока [почти] все войска рф находятся в Украине, сама территория россии практически не защищена и захватывать её можно гораздо быстрее, чем освобождать свою. Так можно накапливать своего рода обменный фонд — чтобы потом менять, скажем, брянщину на Луганщину — как меняют военнопленных.

Плюс — перенося военные действия в мордор, Украина будет отвлекать российские войска с украинских горячих точек в россию.

А ещё проникновение в тыл врага может облегчать деоккупацию и по-другому — например, если к керченскому мосту подбираться не только с запада, но и с востока.

Словом, причин переносить боевые действия на территорию агрессора — множество (включая, кстати, и возмездие). Тем более, что союзники на использовании их оружия лишь на территории Украины уже в последнее время настаивают не так рьяно и безапелляционно, как ранее, ну а если при этом с русскими воюют русские же партизаны, то возражения наших партнёров и вовсе исключены. Так что ничего из возможных планов заведомо отметать не будем.

Что же до гарантий Украине "как Израилю" от США и, возможно, Великой Британии, Германии и Франции, то здесь ключевое, чтобы это было НЕ ВМЕСТО вступления Украины в НАТО, а просто ДО этого вступления, причём ускоренного. Более того: такой временный вариант только приблизит наше вхождение в НАТО, поскольку гарантам очень быстро захочется разделить взятое на себя военно-финансовое бремя с остальными членами НАТО.

Так или иначе, решать это нужно только в комплексе — когда первый шаг ("как Израилю") и когда шаг главный — полноценное вступление в НАТО (если ещё до полного освобождения, то, возможно, с распространением статьи 5 только на освобождённые территории, но тогда и с сохранением на этот период тех самых гарантий отдельных стран).

Украина вправе не ограничивать себя ни в выборе способов деоккупации (в частности, как направлений применения оружия, так и собственно мест боевых действий), ни в принятии самых разнообразных видов помощи и гарантий (по принципу "не или-или, а и, и").

С помощью Цивилизации — вместе победим, слава Украине!