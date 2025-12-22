А це був його первісний задум. Після "триденного" взяття Києва і "двотижневого" захоплення України мала бути переможна війна в Європі.

Завдання просто відкладене в часі. Кремлівському полководцеві потрібна гучна перемога, скажімо, в Естонії, щоб топтання на місці в Україні не викликало невдоволення серед росіян.

Чим більше вірнопідданих буде задіяно у великій європейській бойні, тим менше шансів ліквідувати режим путіна.

Здавалось би, не можна воювати на два фронти: і в Україні, і в Європі. Будь-який підручник з військової тактики і стратегії говорить про це. Але в путіна нема часу, навіть якщо він має намір прожити сто п'ятдесят років. Війна в Україні розбила всі його рожеві фантазії, а російська економіка - все-таки не бездонна бочка. Кремлівському мрійникові потрібна швидка і блискуча перемога, щоб ніхто не сумнівався в його військовому таланті.

Схоже, він не чекатиме 2027 чи 2030 року, як про це кажуть розвідки різних країн. Але фарт і цього разу зрадить йому. Маніяк ще цього не відчуває.