Решение Кремля выйти из зерновой сделки с последующими атаками на Одессу было вполне предсказуемым. Сколько бы российские чиновники ни утверждали, что ударами по Одессе они "мстят" за новое разрушение Крымского моста, очевидно, что атаки были запланированы заранее. Приурочены они к окончанию участия России в работе Черноморского зернового коридора, главная их цель — уничтожение возможностей Одесского морского порта.

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Путин стремился к отказу от участия в "зерновом коридоре", по-моему, с первых же дней после того, как Россия и Украина подписали соответствующие соглашения с ООН и Турцией. Ясно, что этот коридор отнюдь не входил в планы российского президента. Но он вынужден был пойти навстречу своему турецкому коллеге, потому что на тот момент дорожил ролью Турции, отказавшейся от введения санкций против России и ставшей безопасной гаванью для близких к Путину олигархов — таких, например, как Роман Абрамович.

Кроме того — и, возможно, этим объясняются решения о продлении сделки, — Путин не хотел мешать Эрдогану в предвыборной кампании. Это была самая сложная кампания за всю политическую карьеру турецкого президента, он мог и проиграть. Но победа оппозиционного кандидата не устраивала Путина. Российский президент понимал, что любой новый президент Турции имеет куда больше возможностей для улучшения отношений с Соединенными Штатами и Западом в целом. Однако после победы Эрдогана Путин, кажется, окончательно утратил интерес к подаркам турецкому коллеге. Эрдоган — такой, какой он есть — устоял и этого достаточно.

Еще одним важным мотивом, который сподвиг Путина участвовать в зерновой сделке, было нежелание предстать перед руководителями стран "глобального юга" в качестве главного виновника возможного голода. Тем более что африканские политики предупреждали: если украинское зерно исчезнет с рынка, жертвы голода вполне могут быть названы жертвами российской войны.

В Африке недовольны Путиным

Уже через несколько месяцев после начала работы Черноморской зерновой инициативы Путин стал утверждать, что зерно покупают богатые страны, а отнюдь не самые бедные. И это действительно так — на долю беднейших стран мира приходится всего несколько процентов от продукции, которая поставляется в рамках Черноморского зернового коридора. Смысл инициативы вовсе не в том, что Украина поставляет сельхозпродукцию беднейшим странам напрямую, а в том, что поставки украинского зерна помогают удержать цены на рынке. Именно поэтому решение Путина отказаться от участия в зерновой сделке вызвало такое раздражение в Африке.

"Решение России выйти из зерновой сделки — это нож в спину глобальной продовольственной безопасности, шаг, который несоизмеримо тяжело отразится на странах Африканского рога, и без того страдающих от последствий засухи", — заявил министр иностранных дел Кении Корир Синг’Оэй. И в подобном духе высказываются и другие руководители стран Африки. Путину не удалось сделать вид, что он непричастен к возможному удорожанию сельскохозяйственной продукции, возможному голоду и новому миграционному кризису.

Но, похоже, спустя 17 месяцев после начала большой войны против Украины у российского президента изменились приоритеты. Когда шли переговоры о Черноморской зерновой инициативе, Путин мог думать об интересах Эрдогана и о своем имидже на глобальном юге. Сегодня его интересует прежде всего война с Украиной и Западом, а страны глобального юга могут и подождать, пока Россия не одержит победу над своими врагами. И если эта победа будет оплачена жизнями умирающих от голода людей, вряд ли кто-то в Кремле расстроится. Голод — традиционное политическое оружие России в достижении целей.

Генерация кризисов

Отказ от зерновой сделки действительно может нанести серьезный удар по украинскому агросектору. Никаких альтернативных маршрутов, которые позволили бы единовременно перевезти такое количество зерна, какое перевозилось ранее через Одесский порт, попросту нет. Тем более что соседи Украины даже на фоне этого удара со стороны России не спешат идти ей навстречу.

15 сентября истекает срок ограничений, наложенных Еврокомиссией на поставки украинской сельхозпродукции, но руководители стран Центральной Европы в совместном обращении призвали к их продлению. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что если Еврокомиссия не прислушается к этому требованию, Польша закроет границы для украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке. Таким образом, у украинского агросектора будут непростые времена. А это то, чего добивается Путин, — не просто продолжения войны на истощение, но подлинного истощения украинской экономики.

Ну и, конечно, проблемы глобального юга, если они спровоцируют большой миграционный кризис, тоже на руку российскому президенту. Они увеличат рейтинги правопопулистских сил и позволят Путину надеяться, что он дождется таких европейских лидеров, которые будут заинтересованы в возобновлении сотрудничества с Россией и откажутся от поддержки Украины. И обо всем этом российский президент мечтает уже не первый месяц: просто сейчас он решил, что роль спасителя мира от голода его больше не интересует и можно вплотную заняться тем, что он любит больше всего, — генерацией кризисов.