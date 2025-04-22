Куда исчезла Меркель, какую пенсию она получает и как 'приложила' руку к проблемам Украины

В течение 16 лет – с 2005 по 2021 год Ангела Меркель занимала должность федерального канцлера Германии. За это время она успела стать одним из самых влиятельных политиков мира и приложила руку ко многим процессам, в том числе, связанным с Украиной.

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После отставки Меркель фактически исчезла из политической орбиты, но тем не менее периодически дает интервью и делится своим мнением о политических процессах во всем мире. OBOZ.UA решил узнать, где сейчас находится Меркель, какую пенсию она получает и как "приложила" руку к проблемам Украины.

Еще за несколько месяцев до отставки в 2021 году Меркель поделилась, что на пенсии хотела бы просто отдохнуть от многочисленных встреч и в целом от политики. Чем именно занимается Меркель в личной жизни, неизвестно. Однако несколько раз в интервью Меркель говорила, что чтение книг занимает одно из первых мест в списке ее хобби.

В интервью в июне 2022 года она рассказала о том, как она сейчас организует свою жизнь. Меркель говорила о длительных походах зимой по Балтийскому морю и о прослушивании множества аудиокниг. В ноябре 2024 года Меркель представила свою новую книгу "Свобода". В ней она рассматривает 35 лет своей жизни в ГДР и последующие 35 лет в качестве политика, канцлера и политического пенсионера.

До конца своей политической карьеры и по текущей информации Меркель живет со своим мужем Иоахимом Зауэром в старой квартире в Берлине. Квартира расположена в историческом районе Доротеенштадт, в здании, являющемся памятником архитектуры, построенном в 1830-х годах, и имеет четыре этажа.

Согласно официальным данным Ассоциации налогоплательщиков, сегодняшняя пенсия Меркель составляет около 15 тыс. евро в месяц. Кроме того, она имеет право на другие льготы, такие как офис и персонал. По данным немецких СМИ, сумма, на которую имеют право бывшие политики, рассчитывается в соответствии с Законом о членах парламента, который предусматривает, что вышедшие на пенсию члены парламента имеют право на получение до 65% своего парламентского вознаграждения. Это зависит от того, как долго человек занимал мандат депутата Бундестага. Имея 30-летний опыт работы в качестве члена парламента, Меркель имеет право на максимальную ставку.

Примечательно, что Меркель также имеет несколько объектов недвижимости и активов стоимостью в миллионы. За время своего пребывания на посту канцлера она зарабатывала более 35 тыс. евро в месяц и, вероятно, инвестировала значительную часть этой суммы.

Стоит отметить, что немалую роль Меркель сыграла в политике Украины. В своем первом интервью после полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший канцлер заявила, что ей не за что извиняться – ни за свою реакцию на аннексию Россией Крыма, ни за противодействие вступлению Украины в НАТО, которое она считала преждевременным.

Еще в 2008 году Украина просила предоставить "План действий по членству в НАТО" (ПДЧ) и была достаточно близка к этому. Однако в 2008 году на бухарестском саммите альянса Украина получила отказ из-за позиции Германии и Франции.

Спустя 14 лет Меркель призналась, что выбрала такую позицию, потому что еще тогда понимала истинные намерения диктатора РФ Путина. По ее словам, она не хотела его провоцировать, предоставляя Украине ПДЧ. Меркель также заявила, что в те годы Украина не была готова присоединиться к НАТО, поскольку, по ее словам, была еще незрелой демократией и руководствовалась олигархами.

Также она призналась, что в 2021 году осознала неизбежность полномасштабного вторжения в Украину. По ее словам, она поняла, что Путин покончил с Минским процессом. В то же время Меркель подчеркнула, что не была наивна в переговорах с диктатором РФ. Она объясняла, что дипломатия не ошибочна только потому, что она не сработала, но признала, что военное сдерживание – это единственный язык, который понимает Путин. В целом Меркель недвусмысленно осудила агрессивную войну России, однако добавила, что и Запад не сделал всего необходимого, чтобы предотвратить нападение на Украину.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель внезапно призвала "учесть интересы" России по вопросу урегулирования войны между РФ и Украиной и возможное нападение оккупантов на страны НАТО. В то же время, по ее словам, рано говорить о том, станет ли президент США Дональд Трамп на сторону диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, Меркель призвала "подумать о дипломатических решениях", чтобы прекратить войну в Украине. Нападение России на Украину она назвала "вопиющим" нарушением международного права, но отказалась признавать ошибкой Минские соглашения, навязанные Кремлем Украине.

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