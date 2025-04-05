Почему у Меркель нет детей, как распался ее первый брак и для кого она стала мачехой: секреты одной из самых влиятельных женщин

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая покинула свой пост в 2021 году, в течение 16 лет считалась самой влиятельной женщиной страны. Однако о ее личной жизни почти ничего не известно.

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OBOZ.UA рассказывает о тайнах Меркель ее муже и семье. С первым мужем, Ульрихом Меркелем, эксканцлер Германии познакомилась в далеком 1974 году во время учебы в Лейпциге. Пара была в браке с 1977 по 1981 год, но жизнь сложилась так что общих детей у них не было.

Много лет спустя, а именно 30 декабря 1998 года Ангела Меркель во второй раз вышла замуж за квантового химика Йоахима Зауэра,

После женитьбы со своим вторым мужем она стала мачехой для его двух сыновей от первого брака. Сейчас Адриан и Даниэль уже взрослые, и у одного из них есть дети. Для своих внуков, в частности Казимира, бездетная Ангела стала чудесной бабушкой.

Адриан Зауэр, рожденный в 1976 году, имеет профессию художника и работает фотографом в Лейпциге. Его художественные работы представлены в берлинской галерее, однако он и его семья не публичны.

Со своей стороны старший сын Йоахима Зауэра Даниэль не против публичности. В 2009 году Ангела Меркель ее муж и Даниэль посетили Байройтский фестиваль, где оказались под прицелом камер.

Несмотря на два брака, эксканцлер так и не родила собственных детей.

"Это произошло не со мной. Моя жизнь сложилась по-другому", – объяснила она в интервью Bild. Но сейчас Меркель остается любящей бабушкой для своих внуков.

Как сообщал OBOZ.UA, Ангела Меркель внезапно призвала "учесть интересы" страны-агрессорки России по вопросу урегулирования войны между РФ и Украиной и возможное нападение оккупантов на страны НАТО. Эксканцлер уверена, что глава Кремля стремится к признанию со стороны Америки, поскольку считает ее действительно великой державой. Германия и Европейский Союз не являются для Путина ключевыми игроками.

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