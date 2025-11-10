За справедливость стоит бороться: Порошенко прокомментировал решение Лондонского суда по делу ПриватБанка

Петр Порошенко отреагировал на решение Лондонского суда о компенсации бывшими владельцами ПриватБанка более 3 миллиардов гривен, украденных из Украины. Он назвал его сигналом всем, кто борется с топ-коррупцией, о том, что правда всегда победит.

Об этом Порошенко написал в соцсетях. Он подчеркнул: иногда справедливости надо долго ждать, но за нее стоит бороться.

"Сегодняшний день начался с хороших новостей. Лондонский суд обязал бывших владельцев "ПриватБанка" вернуть Украине более 3 миллиардов долларов, которые они украли вместе со своими деловыми и политическими приспешниками, которые не стеснялись взять эти грязные деньги", – пишет Порошенко.

"История национализации "Привата" и спасения вкладов десятков миллионов людей в 2016 году дорого стоила нашей команде: и мне, и Валерии Гонтаревой. Мы заплатили за это высокую и не только политическую цену. Но в итоге победило государство и выиграли миллионы вкладчиков", – считает пятый Президент.

"Иногда справедливости приходится ждать слишком долго. Но на этом пути главное – не сдаваться. Это решение – сигнал всем, кто сегодня борется с топ-коррупцией: правда обязательно победит", – пишет Петр Порошенко.

"Показательно, что один из бывших представителей и партнеров Коломойского, совладелец "Квартала" Тимур Миндич и сейчас фигурирует в резонансных делах, которые сегодня взорвали информационное пространство. Созданные же нами антикоррупционные институты — НАБУ, САП — несмотря на огромное давление работают на Украину. И это тоже хорошая новость этого дня", – отмечает лидер оппозиции.

"Как показала июльская атака власти на эти органы, общество их поддерживает. И это очень важно сейчас, когда страна борется одновременно и на внешнем, и на внутреннем фронтах. Антикоррупционная система должна наказать виновных, потому что этого требует украинское общество", – резюмирует Порошенко.