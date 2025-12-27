За последние две недели достигнут больший прогресс, чем за прошлый год – Белый дом

В Белом доме сделали заявление относительно пути к миру в Украине. Там считают, что по состоянию на сейчас Соединенные Штаты Америки достигли максимально возможного прогресса в переговорах с Москвой и Киевом.

В Вашингтоне стремятся довести дело до конца. Об этом пишет Axios со ссылкой на слова американского чиновника.

"Мы достигли максимального прогресса в переговорах с россиянами и украинцами. За последние две недели мы достигли большего прогресса, чем за весь прошлый год. Мы хотим довести дело до конца. Мы движемся в правильном направлении", – заявил он.

Напомним, что на воскресенье запланирована встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она состоится после переговоров во Флориде между советниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и ведущими переговорщиками из России и Украины – это были последние из длинной серии встреч, состоявшихся в течение последних двух месяцев.

Высокопоставленный американский чиновник охарактеризовал переговоры с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и российским посланником Кириллом Дмитриевым как "позитивные и конструктивные".

Встреча двух лидеров является признаком значительного прогресса в переговорах. Трамп ранее заявлял, что встретится с Зеленским только в том случае, если почувствует, что соглашение близко.

По словам официальных лиц обеих стран, большинство элементов соглашения были согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы. Главным камнем преткновения является требование России контролировать всю территорию Донбасса в рамках любого соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, между Соединенными Штатами и Украиной уже согласованы и оформлены двусторонние соглашения в виде пяти документов, и к ним может быть добавлен и шестой. В частности, США хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью их продления.

Но такого времени может быть недостаточно. Соответственно, украинский лидер Владимир Зеленский надеется на встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы договориться о более длительном сроке действия соглашения о гарантиях безопасности.

