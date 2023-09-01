'За нетрезвое вождение уже ответил, авто тестя еще задекларирую': новый глава Минкульта не видит за собой 'грехов'

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики, Ростислав Карандеев, отрицает информацию, которая была опубликована в некоторых СМИ относительно "регулярных нарушений правил дорожного движения" и "невыполнения требований в декларировании". По его словам, он имеет лишь один штраф за последнее время.

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Об этом говорится в его официальном заявлении, переданном Укринформу. Он отметил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку его декларации за 2020 год. Он подчеркнул, что полученные замечания были учтены в поданной исправленной декларации.

"Поскольку мне нечего скрывать, я ответил на телефонный звонок журналистки Следствие. ИНФО и предоставил интересующие ее документы. После нашего общения и выхода соответствующей публикации сетью разлетелась информация о "злостных" нарушениях мной правил дорожного движения и невыполнении требований по декларированию. Считаю за нужно это прокомментировать", – отметил он.

Как утверждает Ростислав Карандеев, за прошедший год он был оштрафован всего один раз за неправильную парковку.

"В 2015 году я был заподозрен в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По решению суда – не управлял год. Я в полной мере понес ответственность за этот инцидент перед законом", – добавил чиновник.

В отношении ситуации с декларированием, он отметил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку его декларации за 2020 год. Он подчеркнул, что все выявленные замечания были учтены в исправленной версии его декларации, представленной после проверки.

"Автомобиль Mazda CX5, которым я сейчас пользуюсь, принадлежит отцу моей жены. До 2022 года я управлял указанным автомобилем крайне редко, поэтому это не нуждалось в декларировании. После начала полномасштабной войны я пользуюсь автомобилем тестя постоянно, что, конечно, будет отражено в декларации, которую я обязательно подам, чтобы избежать недоразумений в этой теме", – объяснил Карандеев.

Вроде бы и складно всё объяснил Ростислав Карандеев, однако в воздухе продолжает висеть вопрос: а не стоит ли добропорядочным кандидатам на государственные должности при таких обстоятельствах добровольно уходить в отставку?

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины назначил временного исполняющего обязанности министра культуры и информполитики вместо отправленного в отставку Александра Ткаченко. Им стал первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

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